В этом списке и ваш любимый актер! Алексей Воробьев перечислил геев в российском шоубизе

В сообщении Алексея Воробьева говорится: "В индустрии все друг про друга известно, а нам лапшу на уши вешают про «романы» Басковых, Манучаровых, Авериных, Малаховых, Фоминых, Биланов, Лазаревых, Галкиных и иже с ними - всех не перечислить", - написал артист. В этом посте от лица Воробьева добавлено, что уж он-то точно натурал, как и Иракли, Пьеха и Соколовский, пишут Argumentiru.com.

Говорят, что позже администрация Алексея сообщила, что новость была "фейком": кто-то взломал Instagram артиста, и написал от его имени.

Напомним, несколько дней назад Алексей Воробьев написал оскорбительное сообщение в адрес своей бывшей девушки, которая ему изменила. Было это в Прощеное воскресенье.

СМИ приписывали ему роман с певицей Дианой Иваницкой-Шориковой, и сообщалось, что именно ее он и застал в объятьях другого, когда вернулся в Москву из Лос-Анджелеса.