Муж певицы Валерии поддержал Милонова, заявив, что России в этом году стоит пропустить конкурс. А организаторам "Евровидения" посоветовал провести отборочный тур в Донецке. "Я предложил России бойкотировать "Евровидение" на Украине и не посылать туда участников от РФ в тот день, когда стало известно о месте проведения очередного конкурса" - прокомментировал инициативу Госдумы ФБА "Экономика сегодня" российский продюсер. Он отметил, что "руками и ногами" поддерживает инициативу депутатов Госдумы о необходимости игнорировать это мероприятие.

"Нам пора перестать получать оплеухи на этом конкурсе!" – эмоционально высказался Иосиф Игоревич в разговоре с корреспондентом Dni.Ru. – "То, как оценили Сережу Лазарева на последнем "Евровидении", – это самая настоящая пощечина России. Это не тот конкурс, за который нужно держаться".