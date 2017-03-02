Пользователей Сети возмутило откровенное платье Иванки Трамп на выступлении отца. А что думаете вы?

Первую дочь США Иванку Трамп раскритиковали за наряд, в котором она появилась на первом выступлении ее отца, американского президента Дональда Трампа в конгрессе, сообщает Yahoo Style.

Фото: REUTERS/Scanpix

По данным издания, 35-летняя Иванка выбрала платье французского бренда Roland Mouret, стоимость которого оценивается почти в $3 тыс (примерно 2800 евро).

Фото: Instagram/Scanpix

Кроме публичных снимков в прессе, Трамп сама опубликовала снимок, на котором она позирует в этом наряде. Фотография собрала более 19 тыс. лайков менее чем за час, и многие ее поклонники положительно оценили платье.