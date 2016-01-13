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Смотри: похорошевшая Елена Кондулайнен закрутила роман с 41-летним актером

Limon.ee
Limon.ee
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После четвертого неудачного брака с 27-летним бизнесменом звезда фильмов «Зверобой» и «Сто дней до приказа» последние годы тщательно оберегала свою личную жизнь. Но «СтарХиту» удалось узнать, что сердце 58-летней актрисы снова не свободно.

«Да, я в отношениях, – подтвердила Елена. – Но о своем счастье предпочитаю молчать!»

Кондулайнен и ее нового возлюбленного Олега Каменщикова мы выследили в одном из столичных ресторанов. Мужчина заранее забронировал столик для романтического свидания. С первых минут встречи бойфренд ухаживал за женщиной: снял шубу, галантно отодвинул стул, а позже заявил: «Выбирай, что хочешь!» Она предпочла лишь чашку капучино и чизкейк. Пока несли заказ, Елена позволяла себе откровенно флиртовать. Оба хихикали, держались за руки, фотографировались на телефон. Оплатив счет, пара направилась в сторону Театра Луны, где у актрисы намечалось выступление.

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«С Олегом Лена познакомилась в прошлом году на кинофестивале «Алые паруса» в Болгарии, – рассказывает «СтарХиту» Владимир, друг Кондулайнен. – Оба выступали на капустнике. Каменщиков покорил ее сердце игрой на гитаре. Они постоянно пропадали до утра в парках. На завтраках и ужинах садились исключительно вдвоем. Леночка по приезде в столицу решила продолжить общение, предложила поработать в паре. Теперь на сцену они выходят вместе и называют себя дуэт «Кокон». Звезду 90-х часто узнают на улицах, поэтому с бойфрендом она предпочитает уединяться у себя дома. Там готовит ему борщи, мясо по-французски и торты. Так как в доме некому забить гвоздь, Олег помогает по ремонту жилплощади. Я давно не видел подругу такой окрыленной! Она долго не могла влюбиться, выбрасывала все дорогие подарки от поклонников. А тут ведет себя как ребенок!»

Артистка признается, что ловит на себе многочисленные восторженные взгляды мужчин. В прошлом году Елена заявляла, что намерена родить еще одного ребенка. Она мечтала выйти замуж, когда встретит свою настоящую любовь и подарить малыша избраннику. У артистки есть два сына – старшему 30 лет, а младшему 20. Наследники появились на свет от разных возлюбленных Кондулайнен.

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