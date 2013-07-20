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Популярный порносайт раскрыл грязные тайны жителей Эстонии

Limon.ee
Limon.ee
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Самый популярный в мире порносайт Pornhub опубликовал информацию о предпочтениях жителей Эстонии. 

Сайт отмечает, что, несмотря на то, что Эстония по количеству жителей находится на 154 месте в мире, по просмотру порно на сайте она занимает 88 место. Эстонцы проводят на сайте в среднем девять минут и 26 секунд, что на десять секунд больше, чем в среднем по миру, сообщает Elu24.

Женщины составляют 31 процент эстонских посетителей сайта. В мире этот процент в среднем составляет 26 процентов.

Жители Эстонии чаще всего вбивают в поиск слово «Estonian» и «Estonia» (эстонцы и Эстония). Вторые по популярности слова «мачеха», «лесбиянка» и «мать».

Самая просматриваемая категория порнороликов среди жителей Эстонии – анальный секс. За ней следуют лесбийский секс и категория MILF.  

По сравнению с жителями других стран жители Эстонии на 453 процента больше смотрят категорию «русские» и на 88 процентов больше категорию «фистинг».

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