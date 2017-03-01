Приготовьтесь к радостным открытиям! Читайте гороскоп на 2 марта

Прежде, чем выступать с инициативой и предлагать идеи, взвесьте все «за» и «против», подберите аргументы, с помощью которых будете отстаивать свою позицию: упорство, не подкрепленное фактами и логикой, не принесет достойных результатов, пишет Дворец. Возможна критика со стороны руководства и деловых партнеров, замечания будут конструктивными и должны быть приняты к сведению.

День подходит для общения с членами семьи, стоит навестить далеко живущих родственников. Возможно получение приятных известий из других городов и стран. В романтических отношениях важны стабильность и верность своим принципам, от необдуманных поступков и высказываний нужно воздержаться – это позволит снизить напряженность эмоционального фона.

Овен

Ставьте перед собой высокие цели – сегодня у вас есть шанс достичь многого. Следует иметь в виду, что мнение окружающих о ваших поступках не всегда верно. Сохраняйте верность своим принципам, не идите на сделки с совестью; этого будет достаточно для того, чтобы не сбиться с верного пути. Не исключены проблемы финансового характера, желательно отказаться от сомнительных сделок, при этом сохраняя верность ранее достигнутым договоренностям.

Перемены к лучшему в личной жизни весьма вероятны, и в ваших силах приблизить их. Это удачный день для того, чтобы внести коррективы в свое поведение, что позволит наладить отношения с близкими людьми.

Телец

Очень удачный день для тех, кто давно поставил себе цель и сейчас выбирает способ ее достижения. Прислушивайтесь к своей интуиции – она подскажет, каким путем следует идти. Проблемы в деловых отношениях не исключены, но вы сможете взять ситуацию под контроль, если будете отстаивать свою точку зрения терпеливо, но настойчиво. Очень благоприятна финансовая ситуация, можно делать покупки.

Хорошо сложатся поездки, можно отправляться в путешествия вместе с членами семьи или планировать совместный отдых. Романтические отношения развиваются гармонично, сейчас от вас не требуется проявления инициативы: просто доверьтесь судьбе и любимому человеку.

Близнецы

Позитивные тенденции проявляются сильно и ярко, это не может не радовать. Основные проблемы так или иначе связаны с финансами, но и в этой сфере ситуация не является катастрофической. Вы сможете избежать лишних расходов, если откажетесь от опрометчивых решений и не будете слишком доверчивы. Разборчивость в деловых отношениях позволит избежать сделок с сомнительными партнерами, участия в обреченных на неудачу авантюрах.

День насыщен романтическими переживаниями, возможно зарождение нового чувства. Прислушивайтесь к своей интуиции: она подскажет, какие шаги следует предпринять, чтобы наладить отношения с любимым человеком и членами семьи. Очень хорош этот день для посещения светских мероприятий, праздников и торжеств.

Рак

Возможны ссоры с коллегами, другими не очень близкими людьми. К счастью, вы не принимаете близко к сердцу ни разногласия, ни критические замечания, чем значительно облегчаете себе жизнью. Положить конец конфликтам на работе поможет чувство юмора, умение иронически относиться к своим и чужим слабостям. Профессиональный рост может несколько замедлиться, однако упорный труд принесет ожидаемые результаты. Финансовая ситуация вполне комфортна, вы грамотно управляете денежными потоками.

Общение с близкими людьми подарит немало приятных моментов. Это отличный день для дружеской встречи или романтического свидания в необычной обстановке, а также посещения концертного зала. Хорошая музыка способствует росту жизненного тонуса.

Лев

Удачный день для проведения переговоров или заключения сделок, сдачи экзамена, проведения собеседования о приеме на работу. Ваша способность производить благоприятное впечатление на новых знакомых выражена очень ярко, что значительно облегчит общение любого рода. Возможно начало служебного романа или стремительный переход деловых отношений в дружеские.

Финансовая ситуация благоприятна, но от необязательных расходов все же лучше отказаться: есть опасность переоценить свои возможности. И в семье, и в романтических отношениях складывается ситуация, дарящая ощущение душевного комфорта, уверенности в завтрашнем дне. Наслаждайтесь происходящим!

Дева

Будьте внимательны в работе: существует опасность серьезных ошибок, исправление которых займет много времени. Готовность к решительным действиям поможет преодолеть преграды и наладить отношения с коллегами и руководством, а также решить проблемы в отношениях с государственными органами. Можно заниматься оформлением документов, составлением планов: от вашего внимания ничто не ускользнет.

Не исключена напряженность в отношениях с родственниками, которые склонны предъявлять к вам очень высокие требования. Непростой разговор с любимым человеком поможет навести порядок в отношениях, избежать возвращения старых проблем.

Весы

Преодолеть профессиональные трудности поможет помощь коллег и просто знакомых, обладающих богатым жизненным опытом. Не бойтесь обсуждать свои проблемы с руководством; откровенность в беседах такого рода позволит получить весьма ценную информацию. Плодотворное сотрудничество с новыми партнерами позволит навести порядок в собственных финансовых делах, а также получить ряд интересных предложений.

Возможны новые романтические увлечения, многообещающие знакомства. Чувства влюбленных сильны, наступает благоприятный момент для признаний, а также строительства общих планов на будущее. Отношения с представителями старшего поколения складываются весьма напряженными, проявите терпение и такт.

Скорпион

Деловая активность невысока, перспективы профессионального роста сомнительны. Постарайтесь не рисковать по мелочам, откажитесь от участия в рискованных затеях. Хороший день для начала сотрудничества; выбирайте партнеров с хорошей репутацией, да и к собственной интуиции не забывайте прислушиваться. Возможно появление новых профессиональных интересов, расширение круга профессиональных обязанностей, что повлечет за собой и увеличение заработной платы.

Хороший день для поездок и путешествий, посещения увеселительных заведений, участия в разнообразных торжествах. Родственники могут неодобрительно отнестись к некоторым вашим поступкам, но выяснение отношений следует отложить до более благоприятного момента.

Стрелец

Не торопитесь менять свои профессиональные планы, даже если обстоятельства будут складываться не самым благоприятным образом. Несмотря на некоторые трудности, сегодня можно добиться отличных результатов. Помогут в этом друзья и единомышленники, разделяющие ваши интересы и взгляды на жизнь. Можно задуматься о крупных покупках, внести серьезные изменения в интерьер своего жилища.

Эмоциональный фон будет весьма напряженным, и пострадают от этого, в первую очередь, ваши отношения с родственниками. Опасно давать волю раздражению, высказывать претензии, не обдумав их как следует. Критические замечания, исходящие от любимого человека, помогут вам иначе оценить многие свои поступки.

Козерог

Хороший день для решения финансовых и имущественных вопросов, заключения сделок. Некоторым представителям знака придется выбирать между возможным профессиональным ростом и немедленным увеличением доходов; постарайтесь не торопиться с решением. День подходит для восстановления прерванных отношений, как деловых, так и личных. Новые интересы появляются у людей творческих профессий.

Нежелательны поездки, юным Козерогам следует больше времени провести в обществе членов семьи. Возможен незапланированный визит старых знакомых, не исключено посещение импровизированной вечеринки. В романтических отношениях ситуация стабильна, перемены маловероятны.

Водолей

Не самый лучший день для работы, возможны ошибки в расчетах, неприятные сюрпризы. Можно рассчитывать на помощь коллег и руководства, плодотворное обсуждение важных вопросов. Улучшается состояние финансовых дел, не исключены дорогие подарки, удачные покупки. У некоторых представителей знака появится новый источник дохода. Росту жизненного тонуса способствуют занятия спортом и активный отдых на природе.

Романтические отношения развиваются гармонично, и вы поступите благоразумно, если не станете торопить события. У многих представителей знака появится возможность внести изменения в личную жизнь. Доверяйте своей интуиции – она подскажет, как избежать ошибок.

Рыбы

День будет весьма напряженным. Вас ждут мелкие, но многочисленные неприятности, которые не лучшим образом скажутся на настроении. Подумайте о том, чтобы обеспечить себе источник приятных эмоций. Например, запланируйте развлекательную поездку, возьмите билеты в театр или договоритесь с друзьями о посещении увеселительного заведения. Прогулка по магазинам вряд ли поднимет вам настроение, а вот расходы за собой повлечет существенные и не всегда обдуманные.

Очень напряженно будут складываться отношения с любимым человеком. Это не лучшие день для романтических признаний и обсуждения накопившихся проблем. Постарайтесь спокойно принимать критику в свой адрес, не отвергать, не обдумав, советы, которые вам не по душе.