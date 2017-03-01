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Александр Замашка - иллюзионист
Allikas: Postimees

Когда сотрудницы порталов Rus.Postimees и Limon.ee пришли с утра на работу, они и подумать не могли, чем всё закончится! (ВИДЕО, ФОТО)

Limon.ee
Limon.ee
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Сегодня, 1 марта, в первый день весны свой день рождения отмечают сотрудницы русских порталов Eesti Meedia – Rus.Postimees.ee и Limon.ee – Ольга Лебедева и Сабина Аскерова.

С утра пораньше именинниц встретили коллеги и вручили им цветы и подарки. Салют из конфетти оказался незабываемым – теперь блестки можно найти в самых неожиданных местах, даже в кабинетах у высшего руководства концерна. Таким образом, о дне рождения Ольги и Сабины узнали коллеги со всего здания.

Световые эффекты радовали именинниц в течение всего рабочего дня. Главным сюрпризом оказалось выступление популярного в Эстонии и за ее пределами иллюзиониста Александра Замашка.

Ольгу Лебедеву ждал в день рождения отдельный сюрприз – телефонное поздравление от самого известного актера Эстонии – Ильи Нартова.

Смотрите видео того, как прошел этот день в редакции порталов Limon.ee и Rus.Postimees.ee.

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