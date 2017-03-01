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Внимание! FARMI и LIMON.EE разыгрывают корзину молочных продуктов к 8 МАРТА

Limon.ee
Limon.ee
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Дамы и господа! Нам захотелось сделать вам приятное в первый день весны, и вот к прекрасному празднику 8 Марта мы начинаем розыгрыш подарочной корзины от FARMI

В корзине, которая вполне может стать именно вашей, победителя ждут полезные молочные продукты от Farmi: несколько видов Скира, греческий йогурт, турецкий йогурт, несколько видов питьевых йогуртов без лактозы, йогуртовые смути, кефир, молоко, ряженка, несколько видов свежего сыра, пудинги и бесчисленное количество сырков. Воспользуйтесь возможностью попробовать самые разные угощения от Farmi! Щедрого, богатого белком угощения хватит для всей семьи. В большой корзине найдутся продукты, которые придутся по вкусу и детям, и следящим за фигурой мамам, и активным спортивным папам.

Имя победителя мы объявим в среду, 8 марта. Дамы, сделайте себе, а мужчины – своей любимой прекрасный подарок в женский день!

ВНИМАНИЕ! Корзину молочных продуктов от FARMI победителю мы сможем доставить на дом или в офис только в пределах Таллинна или его окрестностей!

Вы уже заинтригованы и хотите сделать себе подарок к празднику? Тогда торопитесь! Розыгрыш проходит на официальной страничке LIMON.EE в Facebook. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями розыгрыша, ведь их выполнение мы будем строго проверять.

Удачи в игре!

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