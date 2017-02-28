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Выяснились трагические подробности аварии, в которую попал Николай Караченцев

Limon.ee
Limon.ee
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СМИ выяснили причину алкогольного опьянения супруги актера Николая Караченцва. Людмила Поргина села за руль после того, как отметила годовщину смерти матери, передает Дни.ру.

Опьянение жены актера Николая Караченцова в окружении семьи связали с печальной датой. По некоторым данным, именно 27 февраля Поргина и Караченцов почтили ее память, сообщает РЕН ТВ.

О том, что Людмила Поргина находилась за рулем в алкогольном опьянении, стало известно после результатов медицинской экспертизы сегодня, 1 марта. В ее крови было выявлено 0,3 промилле алкоголя. Эта степень соответствует легкой степени опьянения и показывает, что женщина могла выпить бокал вина либо кружку пива (в зависимости от веса) перед тем, как сесть за руль.

Людмилу Поргину доставили на медицинское освидетельствование сразу после аварии. По словам очевидцев, в салоне иномарки присутствовал запах алкоголя. "По факту ДТП проводится проверка, в рамках которой будут установлены все возможные обстоятельства произошедшего", – рассказал представитель ГУ МВД по Московской области. Примечательно, что на вопрос журналистов о том, выпивала ли она перед тем, как сесть за руль, Людмила Поргина ничего не ответила.

Напомним, вечером 27 февраля Николай Караченцов попал в аварию в поселке Загорянский на улице Пушкина. На перекрестке произошло столкновение автомобиля Toyota, в которой в качестве пассажира находился популярный артист, с грузовой "Газелью". От удара иномарка перевернулась и снова оказалась на колесах. Артист получил различные травмы и был доставлен в больницу, откуда его перевели в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Позднее врач успокоил обеспокоенную общественность, сообщив, что с Караченцовым "все нормально". За рулем находилась супруга Николая, актриса Людмила Поргина. Также в аварии пострадали подруга артистки и медсестра.

Общественность провела параллель между нынешней катастрофой и той, что случилась в 2005 году 28 февраля, когда Николай не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Эта авария навсегда изменила жизнь любимого миллионами зрителей актера: он практически не разговаривает и давно не играет.

Поргина возила супруга не только по разным врачам, но и по многим странам мира, чтобы вернуть его к полноценной жизни. Так, они побывали в Китае, где наряду с обычной медициной пробовали лечить Николая и иглоукалываением, и в Болгарии. Регулярно артист восстанавливается на даче в Подмосковье. 

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