Без срока годности: десять продуктов, которые никогда не портятся!

Но что делать, если по каким-то причинам у вас не сохранилась оригинальная упаковка или вы имеете дело с домашними продуктами? Об истечении срока годности этих десяти продуктов вам точно не стоит переживать: они не портятся никогда! Ну, почти никогда.

1. Мед

Мед может изменить цвет, загустеть и кристаллизоваться, но этот поистине уникальный продукт никогда не портится. Просто поместите банку с медом в теплую воду, и кристаллы растворятся. Мед нужно хранить в прохладном и сухом месте, подальше от солнечных лучей — тогда его можно будет употреблять без всякого риска даже десятилетия спустя!

2. Белый рис

Всем известно, что коричневый рис намного полезнее белого, но у него есть один недостаток: из-за того, что он содержит масла, его срок хранения может быть ограничен. Так, коричневый рис может храниться всего полгода, после чего прогоркает. А вот белый не портится до 30 лет!

3. Белый уксус

Белый уксус также не бывает просроченным. Его можно использовать для заправок, маринадов и даже для уборки в доме. Смело покупайте белый уксус и не переживайте о сроке его годности.

4. Чистый экстракт ванили

Поскольку этот продукт сделан с добавлением алкоголя, он остается свежим и ароматным годами! Качественный и натуральный экстракт ванили не имеет срока годности, кроме того, он обладает мощнейшим ароматом.

5. Соль

Если соблюдать условия хранения, соль не испортится никогда. То есть вообще никогда. Храните ее подальше от источников тепла в герметичной емкости.

6. Кукурузный крахмал

Со временем в крахмале могут образоваться комочки, но это не влияет на безопасность его употребления. Если вы будете хранить этот продукт в герметичной емкости, он может всегда оставаться свежим и пригодным к употреблению.

7. Сахар

Не зря сахар добавляют в консервацию – он препятствует размножению бактерий в продуктах, поэтому сам он также всегда остается свежим. Просто убедитесь, что для его хранения вы выбрали хорошую емкость, в которую не попадет влага или насекомые.

8. Кленовый сироп

Как и кофе, вы можете хранить его в морозилке. Этот продукт всегда останется свежим и будет отличным дополнением к вашим блинчикам или оладьям.

9. Сушеные бобы

Сухие бобы развариваются намного дольше, чем свежие, но они могут храниться очень длительное время. Главное — оберегать их от излишней влаги, которая способствует размножению бактерий и плесени.

10. Растворимый кофе

Если вы купили дорогой растворимый кофе, просто положите его в морозилку. Со временем в нем могут образоваться комочки, но это никак не повлияет на его качество.