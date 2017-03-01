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Какого цвета клубника? Интернет сводит с ума новая фотоиллюзия. А вы сможете правильно ответить?

Limon.ee
Limon.ee
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Пользователи интернета разделились на два лагеря: одни говорят, что видят красный оттенок клубники на картинке, а другие нет.

На фотографии изображена клубника на тарелке. Большая часть людей считает, что ягоды красные. Просто фотография сделана при синем освещении. Другие пользователи Twitter доказывают, что на картинке красный цвет отсутствует вовсе. Большинство людей видит лишь разные оттенки серого и голубого.  Присмотритесь внимательнее, а какого цвета ягоды видите вы?

На самом же деле, это хитрое изображение было представлено в Twitter японским профессором психологии Акийоши Китаока. «Иллюзия клубники создана с помощью двухцветного метода. Несмотря на то, что все пиксели на этой фотографии имеют зелено-голубой цвет, человеческому глазу клубника кажется красной», – написал профессор Китаока в своем Twitter.

Это изображение – пример того, как наш мозг корректирует цвет окружающего мира, когда на тот накладывается другой цвет. Так, например, если вы представите себе, как гуляете по улице под синим небом, эта синева начинает «заражать» все, что вы видите вокруг себя.

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