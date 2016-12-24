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Дочь Пескова пожаловалась на жизнь Дональду Трампу1

Limon.ee
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Дочь пресс-секретаря Владимира Путина Елизавета Пескова обратилась в Instagram к Дональду Трампу. Светловолосая красотка пожаловалась лидеру американской нации на ухудшившиеся условия жизни в Париже.

Елизавета напомнила своим подписчикам, что как-то раз Дональд раскритиковал столицу Франции. "Paris is no longer Paris" сказал Трамп, и, несмотря на свою любовь к этому прекрасному городу, все чаще я готова с ним согласиться (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – призналась Пескова, с младых ногтей живущая в Европе.

С некоторых пор самый романтичный город на Земле полон ловушек. Пескова предупредила туристов о многочисленных опасностях в Париже.

"Кидалово ждет на каждом шагу: никогда не меняйте деньги на Елисейских полях – милые люди из арабских и африканских стран в обменниках, долго рассказывая вам о своей трудной жизни, посчитают обмен по такому курсу, что в 14 градусов тепла (в феврале) мороз по коже пробежит; во время прогулки к Лувру, к вам подойдет любезный уроженец южных стран с "золотым" кольцом, которое вы якобы обронили, и он готов его вернуть, естественно за вознаграждение!" – эмоционально сообщила в своем микроблоге девушка.

Дочь пресс-секретаря президента отметила, что к некоторым людям в Париже особое отношение. "Если вам нужно пройти в какое-нибудь заведение, вас непременно обыщут, но женщину, завернутую с ног до головы, включая лицо, пропустят с заискивающим "Bonjour madame!" Я ни в коем случае не расист, но сейчас я согласна с Вами, mister President!" – присоединилась к словам Трампа о том, что Париж уже больше не Париж, Пескова.

К слову, ранее Елизавета рассказала своим многочисленным подписчикам, что переезд во Францию на учебу дался ей нелегко. "Проводя лето с девяти лет в языковых лагерях, к 5 и 6 классу я за полгода проходила годовую программу и уезжала учиться в школу в Нормандии. Первое время я рыдала каждую ночь, почти не говорила по-французски, да и по-английски могла объяснить только headache или stomachache. Параллельно проходила языковые курсы, уткнувшись носом в словари", – вспоминает Пескова.

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