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В семье Елены Яковлевой прибавление

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В семье Елены Яковлевой прибавление. Популярная актриса рассказала о новом члене семьи и своих коллегах, передает Dni.

В семье Елены Яковлевой три собаки. Однако недавно появилась четвертая. "Жена коллеги Ромы Мадянова подобрала беременную собаку, которая рожала зимой на улице. Щенят они, конечно же, выкинуть не могли – всех пристроили. Одного мы с мужем у них забрали. Я его полюбила так же, как всех своих остальных собак", – призналась актриса.

По мнению Яковлевой, Ярик – самый сообразительный из всех ее собак. "Мне, например, очень нравятся йоркширские терьеры. Но воспитать их невозможно! Вот уже восемь лет в этом убеждаюсь. Собаки у нас разных пород, весовых категорий и единственное, что их сближает, – все кобели. Мадяновы решили щенков назвать театральными именами: один Ярус, другой Партер, третий Ряд. У меня – Ярус. Пока ему пять месяцев и он Ярик. Когда только привезли его в загородный дом, он повел себя немного настороженно. Потом понял, что мы его семья, – успокоился. Но пришли гости, Ярус забился под стол, и мы не смогли его вытащить. Сейчас приглашаю как можно больше гостей, прошу гладить его – так Ярус поймет и привыкнет к тому, что это его дом навеки и никто его никуда не заберет", – цитирует Яковлеву "Телепрограмма". Елена не скрывает, что обожает собак, потому что с ними "так хорошо".

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