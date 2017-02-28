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Юхан Паадам об отборочном туре на «Евровидение» от Эстонии: нынешнего победителя предсказать невозможно!

Limon.ee
Limon.ee
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Многолетний генеральный продюсер конкурса Eurolaul и генеральный продюсер 47-го конкурса песни «Евровидение» Юхан Паадам признает, что победителя нынешнего эстонского отборочного конкурса Eesti Laul настолько сложно предсказать, что из десяти финалистов целых восемь имеют все шансы на поездку в Киев.

«По поим предположениям и по мнению моих друзей-экспертов, в лидеры из десяти финальных песен метят сразу восемь. При этом соперничество не ограничивается какими-то парами, вроде того, кто станет первым, кто – вторым. В борьбе за лучший рейтинг участвует симбиоз как минимум восьми песен, при этом каждая из них может сказать свое веское слово в финале», - прокомментировал Юхан Паадам грядущий финал конкурса Eesti Laul 2017.

Юхан Паадам все же соглашается выделить пять, наиболее вероятных с его точки зрения, претендентов на победу. Это Лийз Лемсалу, Керли, Койт Тооме и Лаура, Whogaux & Карл-Кристьян feat Майан и Элина Борн. «Представлены песни как с традиционным, так и более модерновым саундом, а крупнейшая интрига состоит в том, совпадут ли ожидания жюри и публики, или же будут взаимоисключающими», - добавляет Паадам. 

Если эстонский букмекерский портал OlyBet видит в качестве победителя песню Керли «Spirit Animal», шансы которой на победу оцениваются почти один к двум, то Юхан Паадам предрекает выход на евросцену Лийс Лемсалу с песней «Keep Running». «В ситуации, когда отсутствует явный лидер или хотя бы группа лидеров и никто заметным образом не выделяется, я предлагаю Лийз лишь в качестве одного из возможных вариантов», - осторожен Юхан Паадам в своих прогнозах.

Согласно коэффициентам OlyBet, Лийз Лемсалу скорее аутсайдер – ее шансы на победу составляют лишь один из тридцати одного. Гораздо вероятнее, что билеты в Киев помимо Керли могут достаться дуэту Койта Тооме и Лауры с песней «Верона» (коэффициент 2,5) или Ариадне с песней «Feel Me Now» (один шанс из десяти). Сравнительно одинаково невысоко оцениваются песни Элины Борн «In or Out» и Расмуса Ряндвеэ «This Love» (коэффициент у обоих - 11).

«Все это может быстро и легко поменяться, а свое непредсказуемое влияние окажет, без сомнений, и живое выступление в субботу, так что вынужден повториться: на этот раз предсказать победителя Eesti Laul практически невозможно!» - остается Паадам верен себе.

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