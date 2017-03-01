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Точно! Вот какие Рыбы в любви

Limon.ee
Limon.ee
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Рыбы — один из самых загадочных и романтичных знаков Зодиака. Они — те, кто запутывает и пугает своих избранников. Любовь к Рыбам опьяняет и окрыляет. Вы утонете в глубоких глазах Рыб, которые заглядывают прямо в вашу душу, не оставляя места тайнам, недомолвкам и скрытым эмоциям.

Рыбы стары душой, они несут в себе тысячелетние знания Вселенной, и понимают своих любовников на интуитивном уровне. Способность быть понятым без объяснений – основная черта Рыб. Они понимают и принимают вас безоговорочно. Когда Рыбы любят, нет пути назад. Они полностью открывают свое сердце другому, пишет Soulpost.ru.

Рыбы – молчаливые мечтатели, они всегда чего-нибудь желают, но необязательно стремятся это получить. У Рыб застенчивые улыбки и обольстительные поцелуи. Рыбы романтичны и мечтательный по своей природе; они живут в мире фантазии и радушно пригласят вас его посетить.

Одним из самых опьяняющих свойств Рыб является поцелуй души. Они проникают в вас всем естеством и находят эрогенные зоны глубоко под кожей.

Они рассматривают секс не как пункт назначения, а как путешествие. Они любят дегустировать и исследовать каждый сантиметр тела своего любовника, пока не увидят несколько оргазмов.

Символ Рыб – две рыбы, плывущие в противоположных направлениях, и именно это противоречие создает рябь на поверхности, казалось бы, спокойной воды. Рыбы интеллектуальные и духовные существа, но могут быть глупыми, они экстремально сексапильны и лояльны к недостаткам, они независимы, но любят заботиться о других.

Рыбы всегда удивляют своих любовников. Новый день — это новое приключение с Рыбами, потому что каждый день они будут отличаться от тех, кем были намедни.

Рыбы не просто говорят о своих мечтах и чего хотят достичь, они на самом деле это делают.

Они понимают, что, чтобы что-то иметь, нужно уметь ждать. Рыбы — самый терпеливый и понимающий из всех знаков Зодиака, и именно этот комфорт они будут приносить их любовникам снова и снова.

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