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Подчиняйтесь или доминируйте! БДСМ улучшает здоровье

Limon.ee
Limon.ee
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О БДСМ слышал, наверное, каждый половозрелый человек. Но вот заниматься практикой такого рода сексуальных утех пожелает не всякий. И совершенно напрасно. Американские сексологи пришли к выводу о том, что пары, практикующие БДСМ, живут более гармоничной жизнью. Они больше доверяют друг другу. Их кругозор расширяется, эротические фантазии не заканчиваются на миссионерской позе.

БДСМ ассоциируется с причинением боли партнеру в процессе совокупления. Но болевые ощущения, о которых договорено заранее, лишь улучшают психическое здоровье человека. При регулярной практике БДСМ снижается порог чувствительности как к физической боли, так и к душевной. Мужчины и женщины как бы закаляют себя, подготавливают к стрессам в деловом и бытовом общении, пишет sex-news.ru.

Морально-волевые качества партнеров, исповедующих идею БДСМ, оказываются выше, чем у любовников, занимающихся традиционным мягким сексом. "Ванильные" парочки вскоре расстанутся. А вот жесткий секс, наоборот, укрепляет семейные отношения, делает сексуальные игры более насыщенными. Партнеры получают при этом взаимное и более полное удовлетворение в постели.

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