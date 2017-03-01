Подчиняйтесь или доминируйте! БДСМ улучшает здоровье

БДСМ ассоциируется с причинением боли партнеру в процессе совокупления. Но болевые ощущения, о которых договорено заранее, лишь улучшают психическое здоровье человека. При регулярной практике БДСМ снижается порог чувствительности как к физической боли, так и к душевной. Мужчины и женщины как бы закаляют себя, подготавливают к стрессам в деловом и бытовом общении, пишет sex-news.ru.

Морально-волевые качества партнеров, исповедующих идею БДСМ, оказываются выше, чем у любовников, занимающихся традиционным мягким сексом. "Ванильные" парочки вскоре расстанутся. А вот жесткий секс, наоборот, укрепляет семейные отношения, делает сексуальные игры более насыщенными. Партнеры получают при этом взаимное и более полное удовлетворение в постели.