Выйдя с работы, она обнаружила чужую рубашку на стекле автомобиля. Вот что это значило!

Так, недавно одна девушка по имени Эшли опубликовала на своей странице сообщение, которое напомнило многим о том, как важно сохранять бдительность в общественных местах, в данном случае на автомобильной парковке.

Эшли закончила свою вечернюю смену на работе и вместе в другими девушками вышла на парковку. Они договорились всегда уходить с работу вместе в целях безопасности. Сев в машину, Эшли сразу же заблокировала двери. Посмотрев прямо перед собой, она увидела, что на стекле автомобиля что-то лежит. Это была рубашка, обмотанная вокруг одного из дворников. Девушка перепугалась. Она поняла, что из машины нельзя выходить ни в коем случае. Рядом с ней стояли два автомобиля, один из которых тотчас же с визгом покинул парковку. Второй продолжал стоять.

Эшли попробовала скинуть рубашку дворниками, но у нее ничего не получилось. Тогда она отъехала в более безопасное место, где и сняла рубашку. На следующий день она попросила охрану магазина, в котором работает, сопровождать ее до автомобиля.

Спустя некоторое время Эшли вспомнила, что в их округе часто сообщалось о разного рода преступлениях, связанных с автомобилями. Она до сих пор не знает, что это была за рубашка, но решила предупредить всех, что не стоит забывать о бдительности. Вероятно, это один из трюков злоумышленников. Пассажир, сев в машину, видит на стекле посторонний предмет. Он выходит из машины, чтобы убрать его, а в это время мошенники, например, угоняют автомобиль.