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Финалистка «Битвы экстрасенсов»

Эксклюзивный прогноз: экстрасенс Елена Канда назвала главные опасности марта для жителей Эстонии

Limon.ee
Limon.ee
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Одна из ярких участниц и финалистка популярного шоу «Битва экстрасенсов» на эстонском телевидении, практикующий экстрасенс Елена Канда по просьбе портала Limon.ee составила прогноз на предстоящий месяц.

«Первая неделя марта - благоприятное время, чтобы внести в свою личную жизнь и профессиональную деятельность позитивные перемены», - считает Елена Канда.

С 1 по 4 марта хорошее время для согласования и реализации новых проектов и стратегических планов.

С 4 марта по 15 апреля планета любви Венера начнет ретроградное движение. В сфере финансов это проявится нестабильностью на мировых рынках. А, следовательно, это будет неблагоприятное время для крупных финансовых инвестиций. 

Так как Венера - планета, управляющая красотой, она имеет влияние на успехи в сферах косметологии и здоровья. Это время неблагоприятно для пластических и косметических операций. Они могут не только не принести вам удовлетворения, но и пройти не совсем успешно, также, возможно, вам понадобится более долгая реабилитация. Так что лучше перенесите эти операции на более благоприятное время. 

На протяжении всего периода с 4 марта по 15 апреля у людей будет проявляться чувство нехватки любви и заботы. Дети и взрослые будут ожидать, а иногда и требовать к себе повышенного внимания. На этой почве возможны частые ссоры и склоки с близкими. Чтобы не создавать конфликтов, проявляйте милосердие и терпимость, как к своим членам семьи, так и просто к знакомым и окружающим вас людям.

В марте в рабочих коллективах увеличится проявление амбициозности и халатности. Конфликты, к которым это приведёт, могут быть совершенно разноплановыми, а корень их по-прежнему будет крыться в нехватке внимания и любви, иногда даже просто к самому себе. Будьте внимательны на производстве и соблюдайте технику безопасности. Будьте внимательны и сконцентрированы на дороге и не пренебрегайте правилами дорожного движения.

Человеку, оказавшемуся в такое время в больнице, стоит понимать, что это не случайность, а знак, что он долгое время не любил себя и попал в неблагоприятный поток именно для того чтобы по любить себя, а также привлечь внимание всех окружающих и близких.

Март – правильное время задуматься и осознать, что есть для нас любовь, а что привычный потребительский эгоизм. В этом месяце можно ожидать возвращения в свою жизнь людей из прошлого. Те, с кем вы давно не встречались и не поддерживали контакт, могут вновь появиться у вас на горизонте.

Это благоприятный месяц для укрепления семейных отношений, связей с родственниками, детьми и коллегами. Любые ваши проявления внимания и любви будут приняты с радостью и удовольствием.

12 – день полнолуния. Это период, когда у людей снижается активность и накрывает хмурое настроение. Не предавайтесь унынию и пессимизму.

С 10 по 14 марта - не подходящее время для знакомств и поисков партнёров по бизнесу. Будет крайне сложно построить долгосрочные взаимоотношения, так как люди будут проявлять неуверенность, чувствовать неопределённость и недоверие.

После 20 марта обстановка астральных светил изменится, а вместе с этим - и эмоциональный настрой людей. Солнце войдёт в знак Овна и начнётся новый астрономический год.

Многие почувствуют, прилив энтузиазма и подъём творческих сил. Это благоприятное время для проведения важных встреч и переговоров на высшем уровне. В такое время легко достигнуть взаимопонимания. Это хорошее время для подписания долгосрочных договоров о сотрудничестве и устройства на работу, изменения своего положения на карьерной лестнице, для рокировки персонала. 

17 и 31 марта - неблагоприятные дни для сделок и покупок. Поберегите в эти дни свои деньги.

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