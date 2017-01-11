Как сохранить любовь на расстоянии

Быстрые и глобальные изменения могут заставить тебя изменить свою жизнь. Обстоятельства могут обернуться так, что тебе придется уехать из страны, оставив там свою девушку. Мужчин не слишком волнует вопрос об отношениях на расстоянии, хотя иногда и мы попадаем в подобные ситуации. Многие скажут, что такие отношения обречены с самого начала, пишет mport.ua.

Всей редакцией мы считаем, что ситуацию спасти можно. Есть несколько способов поддерживать отношения на расстоянии. Сейчас мы о них расскажем.

Контрольно-пропускные пункты и финиш

В самом начале вы должны определить сроки расставания. У таких отношений должен быть финиш — окончание ее учебы или твоего трудового договора. Поставьте четкие рамки, иначе финиш будет не в пользу ваших отношений. Также договоритесь о встречах: раз в неделю или раз в месяц — значения не имеет. Расставь правильно приоритеты. Если ты понимаешь, что свадьбой дело все равно не кончится — тогда зачем мучиться?

Общение — залог успеха

Добро пожаловать в эру цифровых технологий — она спасет твои отношения. Сейчас нет необходимости в дорогих междугородных телефонных звонках. Вы можете общаться через Skype, социальные сети, или же писать друг другу электронные письма. Вы даже можете обмениваться фотографиями. Только без фанатизма — нескольких видеозвонков в неделю и коротких ежедневных сообщений вполне достаточно.

Избегай безумия

Сойти с ума не так уж и трудно в подобной ситуации. Чем больше ты ее любишь, тем больше скучаешь, особенно в первые несколько недель. Одним из эффективных способов преодоления психологического давления является постоянное напоминание того, зачем ты уехал. Если ради работы — работай, ради учебы — учись. У тебя будет совершенно новая жизнь — постарайся пользоваться этим, чтобы немного охладить свои чувства. И девушке позволяй общаться с новыми людьми — это поможет пережить разлуку.

Время на вашей стороне

Время относительно и проходит быстрее, чем ты думаешь. Недели и месяцы пролетят, и вы доберетесь до победного финиша. Если пережить это расставание вам не удалось — значит, отношения этого не стоили. Все только к лучшему.