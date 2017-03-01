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Народная артистка Евдокимова попала в больницу

Limon.ee
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Известная актриса театра и кино Алефтина Евдокимова госпитализирована в одну из столичных клиник. У 77-летней женщины нашли целый ряд серьезных заболеваний.

Как сообщает Life, артистка поступила в больницу с жалобами на сильные боли. По результатам проведенных обследований Алефтине Николаевне было поставлено сразу несколько диагнозов. В настоящий момент она находится в стационаре, где проходит курс назначенного лечения.

Евдокимова окончила актерский факультет ВГИКа в 1963 году, после чего сразу же поступила в труппу Малого театра, где служит и по сей день. На ее счету более 40 ролей в известных фильмах и сериалах.

Также актриса в течение шести лет появлялась на сцене Московского драматического театра "Сфера", но основным местом службы всегда считала именно Малый театр. Она берется за самые разные роли – от эпизодических до ведущих. На сегодняшний день Евдокимова отыграла на театральной сцене ровно 62 роли.

Актрису часто приглашают принять участие в съемках детективных сериалов. "Глухарь-2", "Мосгаз", "Палач", "Марш Турецкого" – в последние двадцать лет Евдокимову постоянно можно увидеть во всех самых культовых детективных картинах.

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