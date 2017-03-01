Виновная в аварии жена Караченцова пила алкоголь перед тем как сесть за руль

Медицинская экспертиза показала, что Людмила Поргина находилась за рулем в алкогольном опьянении. В ее крови было выявлено 0,3 промилле алкоголя. Эта степень соответствует легкой степени опьянения и показывает, что женщина могла выпить бокал вина либо кружку пива (в зависимости от веса) перед тем, как сесть за руль.

Как отмечает Life.ru, сразу после аварии Людмилу Поргину доставили на медицинское освидетельствование. По словам очевидцев, в салоне иномарки присутствовал запах алкоголя. "По факту ДТП проводится проверка, в рамках которой будут установлены все возможные обстоятельства произошедшего", – рассказал представитель ГУ МВД по Московской области. Примечательно, что на вопрос журналистов о том. выпивала ли она перед тем. как сесть за руль. Людмила Поргина ничего не ответила.

Между тем актера Николая Караченцова перевели из нейрохирургической реанимации НИИ имени Склифосовского в обычную палату. Как отмечает агентство городских новостей "Москва", прославленный артист находится в состоянии средней степени тяжести, температура у него нормальная.

Напомним, вечером 27 февраля Николай Караченцов попал в аварию в поселке Загорянский на улице Пушкина. На перекрестке произошло столкновение автомобиля Toyota, в которой в качестве пассажира находился популярный артист, с грузовой "Газелью". От удара иномарка перевернулась и снова оказалась на колесах. Артист получил различные травмы и был доставлен в больницу, откуда его перевели в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Позднее врач успокоил обеспокоенную общественность, сообщив, что с Караченцовым "все нормально". За рулем находилась супруга Николая, актриса Людмила Поргина. Также в аварии пострадали подруга артистки и медсестра.