Конкуренты, берегитесь: возможная участница «Евровидения» от Эстонии сделала металлические ногти!

Керли опубликовала в Instagram снимок, на котором демонстрирует свои новые ногти, пишет Elu24.
«Металлические ногти к субботе! Крепче, чем когда-либо раньше! Мы готовы!» - сообщает Керли.
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Острая фаза подготовки певицы Керли Кыйв к финалу конкурса Eesti Laul 2017 уже началась.
Керли опубликовала в Instagram снимок, на котором демонстрирует свои новые ногти, пишет Elu24.
«Металлические ногти к субботе! Крепче, чем когда-либо раньше! Мы готовы!» - сообщает Керли.
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