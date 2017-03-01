Голая грудь звезды «Гарри Поттера» произвела фурор

Эмма Уотсон украсила свежий номер журнала Vanity Fair. В интервью популярная актриса рассказала о своей новой работе – роли Белль в нетленке "Красавица и чудовище", а также поведала о том, как превратилась из звезды для детей в уверенную, успешную женщину. Интервью сопровождалось фотосессией, в которой 26-летняя актриса даже решилась на провокацонный шаг – снялась топлес.

Впрочем, все самое интересное прикрыл короткий, крупной вязки, кейп Burberry. Также Эмма появилась перед фотографом Тимом Уолкером в нарядах другого, не менее известного модного дома, Oscar de la Renta. Отметим, что обнаженная грудь звезды фильмов о Гарри Поттере произвела фурор в интернете. Причем у публики сложилось неоднозначное впечатление от скромных прелестей Эммы.

"Было б что скрывать", "Ну оччень аккуратная грудь! Такую еще поискать нужно", "я видел в 100 раз лучше", "пусть лучше грудь увеличит", "Да нормально! Че там.....", "Зато у нее 80 миллионов баксов, а кто то тут зависливо тяфкает", – прокомментировали фотографию русскоязычные пользователи.

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