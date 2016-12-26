Архивные фото мужа Наташи Королевой взорвали Сеть

Сергей продемонстрировал два своих «лука» из 92 года, пишет 7dorg.

На снимках Тарзан запечатлен в компании своих товарищей, только на одном все четверо изображены в гражданской одежде, а на другом – в форме. Сергей прокомментировал снимки. Тот, на котором компания в модных нарядах, сделан в Санкт-Петербурге. Тарзан гулял по северной столице в модной в те времена футболке с орлом и в шортах с принтом американского флага. Фанаты восхитились и этим снимком и тем, на котором Глушко предстал в военной форме.