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Беременная женщина опубликовала фото... Но полиция заметила то, за что ее сразу же объявили в розыск

Limon.ee
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Фотографиями животиков беременных сейчас никого не удивишь: ими в соцсетях делятся и голливудские знаменитости, и обычные женщины, пишет Маркетиум.

Что может быть прекрасней ожидания малыша, наблюдения за тем, как в теле женщины развивается новая маленькая жизнь? Но на первый взгляд трогательная фотография этой женщины таила в себе чудовищную деталь, из-за которой полиция тотчас же заинтересовалась будущей матерью. А вы уже поняли, какая жуткая вещь случайно попала в кадр?

Фото: Маркетиум

Как многие беременные женщины, Наташа Киркланд выложила фотографию своего растущего животика на странице в Facebook. Друзья и члены семьи оставляли под фото лайки и поощрительные комментарии, такие как «Красотка», «Желаю всего наилучшего» и т.д.  Но когда кто-то заметил жуткий предмет на заднем плане, стало понятно, почему рука женщины перетянута жгутом. В левом углу фотографии можно было отчетливо разглядеть шприц для героина и ложку, в которой беременная женщина готовила наркотик!

Через три дня после публикации фотографии в дверь женщины постучали полицейские с наручниками. 26-летнюю Наташу арестовали по обвинению в махинациях с кредитными карточками, вождении без лицензии, употреблении наркотиков и еще во многих других преступлениях.

После ареста Наташа написала на своей странице в Facebook, что ее аккаунт взломали. Она заявила, что уже несколько месяцев не употребляла наркотики, а фотография – попытка сломать ей жизнь. Общественность возмущена тем, что матери троих детей не предъявили обвинения в том, что ее действия угрожали жизни детей.

Помимо того, что эта женщина – преступница, самым шокирующим является тот факт, что она – мать троих детей, беременная четвертым ребенком! Своими действиями и употреблением наркотиков она ставила под угрозу жизни собственных детей! К счастью, женщину арестовали и лишили родительских прав. 

Эта жуткая история еще раз напоминает о том, что материнство – это не милые фотографии в соцсетях, а прежде всего огромная ответственность за жизнь другого человека.

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