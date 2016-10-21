Названы главные кандидаты на участие в «Евровидении» от России

Елену Темникову, несмотря на ее заявление о том, что она не планирует в этом году участвовать в конкурсе, продолжают называть в пятерке кандидатов. Фанаты Нюши, заменившей Пелагею в проекте «Голос», верят в то, что именно она сможет достойно представить Россию на «Евровидении». Претендует на участие в вокальном конкурсе и коллектив «Soprano Турецкого». Между тем, сейчас самой вероятной кандидатурой называют Дарья Антонюк, обошедшую по итогам зрительского голосования Александра Панайотова на проекте «Голос», пишет 7d.org.ua.