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Названы главные кандидаты на участие в «Евровидении» от России

Limon.ee
Limon.ee
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Определилась пятерка российских звезд, претендующих на участие в Евровидении. Александру Панайотову снова предстоит соревноваться с Дарьей Антонюк. В числе наиболее вероятных кандидатов на путевку на «Евровидение» от России названы как финалисты проекта «Голос», так и состоявшиеся артисты.

Елену Темникову, несмотря на ее заявление о том, что она не планирует в этом году участвовать в конкурсе, продолжают называть в пятерке кандидатов. Фанаты Нюши, заменившей Пелагею в проекте «Голос», верят в то, что именно она сможет достойно представить Россию на «Евровидении». Претендует на участие в вокальном конкурсе и коллектив «Soprano Турецкого». Между тем, сейчас самой вероятной кандидатурой называют Дарья Антонюк, обошедшую по итогам зрительского голосования Александра Панайотова на проекте «Голос», пишет 7d.org.ua.

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