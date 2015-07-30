Чувствуете постоянное переутомление и усталость? Срочно прочтите, это может быть признаком серьезного заболевания!

Возможно, вам кажется, что всё дело в переходе на летнее время, слишком плотном графике или простой лени, но причиной утомления может быть кое-что посерьёзнее, пишет Lifter.com.ua.

1. Вы чувствуете переутомление, потому что у вас анемия

Когда вы приходите к врачу и жалуетесь на постоянную усталость, в первую очередь он обычно проверяет вас на анемию или нарушения щитовидки, потому что их легко определить с помощью стандартного анализа крови.

При анемии кровь не поставляет в организм достаточного количества кислорода. Наиболее распространённая причина анемии — дефицит железа.

Кроме усталости, анемия часто сопровождается ощущением холода, головокружением, раздражительностью и головными болями.

2. Вы чувствуете переутомление, потому что у вас больная щитовидка

Если у вас болезнь щитовидной железы (например, гипотиреоз), то помимо усталости вы будете испытывать сухость кожи и частые запоры, а также полное отсутствие энергии.

Гипотиреоз развивается, когда щитовидная железа не вырабатывает достаточного количества некоторых важных гормонов. Гипотиреоз чаще поражает женщин.

Исследования функции щитовидной железы помогают выявить гипотиреоз на ранней стадии, после чего врач обычно прописывает синтетический тироидный гормон.

3. Вы чувствуете переутомление, потому что у вас предиабет или диабет

Если у вас высокий уровень глюкозы в крови, кровообращение может нарушиться, из-за чего клетки недополучают необходимых питательных веществ и кислорода и вы испытываете усталость.

Кроме того, хроническое воспаление, вызванное повышенным сахаром крови, тоже может вызывать переутомление.

4. Вы чувствуете переутомление, потому что у вас депрессия

Если вы постоянно чувствуете себя устало, не хотите вставать с утра и/или не можете заснуть, возможно, вы страдаете депрессией. Вам следует пройти обследование на депрессию.

С помощью диагностического инструмента врач определит, есть ли у вас текущее депрессивное расстройство или ваше эмоциональное состояние — результат стресса либо злоупотребления алкоголем.

Депрессия, злоупотребление алкоголем и усталость тесно связаны. Иногда люди лечат депрессию алкоголем и в итоге чувствуют усталость.

5. Вы чувствуете переутомление, потому что у вас протекание кишечника или пищевая непереносимость.

Здоровый кишечник — это очень тугая трубка, в которой питательные вещества впитываются в организм, не попадая наружу. Но если вы питаетесь неправильно, особенно фабричными продуктами, клеточная структура кишечника может ослабеть, утратив непроницаемость, и в кровь попадут белки, которым там делать нечего, что вызовет воспалительную реакцию.

Воспалительная реакция может проявляться в виде отёков, переутомления, перепадов настроения, головных болей и лишнего веса.

Если у вас пищевая непереносимость (например, пшеницы или молочных продуктов), это может вызвать переутомление, высыпания, отёки и спутанность сознания. К сожалению, эффективных анализов на пищевую непереносимость не существует.

Чтобы определить, какой продукт вызывает у вас такую реакцию, исключите из рациона все возможные раздражители, а затем по одному возвращайте их обратно. Если вы исключили всю пшеницу и почувствовали себя хорошо, а потом вернули её и ощутили прилив летаргии, — скорее всего, у вас непереносимость глютена.

6. Вы чувствуете переутомление, потому что у вас адреналиновая усталость.

«Адреналиновая усталость»

— это не медицинский термин, и многие западные врачи не признают такого явления. Дело в том, что его крайне сложно выявить с помощью лабораторных анализов.

Чаще всего анализы показывают недостаточность надпочечников, эндокринное или гормональное нарушение, вызванное тем, что надпочечные железы не вырабатывают достаточного количества гормонов. Такой гормональный дисбаланс может быть следствием стрессовой ситуации в жизни (например, семейных неурядиц), а также постоянного стресса на работе, недосыпа, физической перегрузки, неправильного питания, злоупотребления наркотиками и алкоголем.

Всё это приводит к перепроизводству гормонов стресса, и в результате вы чувствуете себя изнурённым и опустошённым, как банковский счёт, с которого постоянно снимают деньги, не пополняя его.

7. Вы чувствуете переутомление, потому что у вас инфекция

Врачи часто проводят анализы на инфекцию при жалобах на повышенную утомляемость.

Некоторые инфекции — в частности, мононуклеоз и болезнь Лайма — вызывают ощущение крайней усталости.

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