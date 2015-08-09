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Эта головоломка сводила с ума миллионы читателей! Посмотри и скажи, что ты видишь на этом фото?

Limon.ee
Limon.ee
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Любишь ли ты, дорогой читатель, головоломки, над которыми нужно хорошенько пораскинуть мозгами? Уверен, так оно и есть! Сегодня твоему вниманию мы предлагаем иллюзию, над которой ломали голову очень многие люди, и только избранным удалось найти ответ.

Эта фотография была опубликована на сайте Imgur одним из его пользователей, который предложил угадать, что на ней изображено. Взгляни и скажи, что же это? Пишет Ofigenno.com.

/ ofigenno.com

Очень многим этот вопрос может показаться странным, ведь и так очевидно, что на этом снимке изображен водоем и горы. Ты тоже увидел это?

Однако же более придирчивым пользователям удалось разглядеть на этой фотографии нечто иное... Уже догадался, что именно?

Если немного увеличить снимок и внимательно посмотреть на озеро, то можно заметить странные блики солнца на нем.

То, что на первый взгляд кажется песочным берегом, на самом деле свет от солнца, который падает на стену.

Да-да, то, что казалось нам прекрасным водоемом, на самом деле обычный бетонный забор. Может быть, всё дело в том, что автор фото уж очень сильно хотел в отпуск?

Если ты сразу заметил тут белое ограждение, значит, у тебя очень зоркий глаз! Если тебе понравилась эта головоломка, можешь поставить лайк в знак уважения автору этого великолепного снимка.

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