Семья Фриске готова биться за каждую копейку из ее наследства

Дело уже дошло до суда. Семье Фриске предложили до завершения разбирательства внести требуемую сумму на счет. Если будет доказана невиновность наследников артистки в растрате средств, то они им будут возвращены. Если же виновность докажут, то деньги будут списаны в пользу «Русфонда». Однако представители семьи Фриске отказались вносить подобный залог. По требованию представителей благотворительной организации, которые поддержал суд, наследникам певицы предстоит подготовить выписку о движении средств на счетах Жанны Фриске и предоставить документы, подтверждающие факт оплаты ее лечения, пишет 7d.org.ua.