Она вернется, она вернется… Реклама на канал ETV

Мярт Аванди и Отт Сепп решили, что без рекламных пауз финал конкурса Eesti Laul 2017 будет вести довольно тяжко, именно поэтому реклама вернется в эфир ETV. В течение шоу зрителей ждут девять рекламных пауз.

«Приготовлено девять рекламных клипов, достойных эстонской премии «Золотое яйцо». Или какого там золотого яйца, правильнее будет сказать, конечно, платинового яйца!» - описывает эти клипы продюсер Март Нормет. – Мярт и Отт сделают клипы такими, какой и должна быть настоящая реклама – социальной, ироничной, абсурдной и просто смешной».

«Я более 15 лет делал рекламу. Наконец-то, я могу быть сам себе клиентом, заказчиком и копирайтером! Эти клипы подводят итог всему рекламному миру от «А» до «Я». Вместе с Мяртом и Оттом мы сможем продать всё – все свои идеи, единомышленников, родину, матерей-отцов-детей и так далее. И что самое забавное, вы их купите!» - сказал режиссер Рене Вильбре о содержании клипов.

Финал конкурса Eesti Laul начнется в субботу, 4 марта. Старт в 19.30 на ETV.

«Приготовлено девять рекламных клипов, достойных эстонской премии «Золотое яйцо». Или какого там золотого яйца, правильнее будет сказать, конечно, платинового яйца!» - описывает эти клипы продюсер Март Нормет. – Мярт и Отт сделают клипы такими, какой и должна быть настоящая реклама – социальной, ироничной, абсурдной и просто смешной».

«Я более 15 лет делал рекламу. Наконец-то, я могу быть сам себе клиентом, заказчиком и копирайтером! Эти клипы подводят итог всему рекламному миру от «А» до «Я». Вместе с Мяртом и Оттом мы сможем продать всё – все свои идеи, единомышленников, родину, матерей-отцов-детей и так далее. И что самое забавное, вы их купите!» - сказал режиссер Рене Вильбре о содержании клипов.

Финал конкурса Eesti Laul начнется в субботу, 4 марта. Старт в 19.30 на ETV.