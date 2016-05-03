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Этот мужчина не занимался онанизмом 700 дней! И вот что произошло

Limon.ee
Limon.ee
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Мужчина, который отказался от мастурбации в течение 700 дней, говорит, что его воздержание наделило его суперсилой. Он — один из 200000 человек в сообществе, члены которого зареклись заниматься онанизмом.

Члены его общины воздерживаются от просмотра порнографии и мастурбации в течение определенного периода времени. Таким образом мужчины хотят перезагрузить организм, тренировать самоконтроль и избавиться от порнозависимости, пишет Soulpost.ru.

Один из членов сообщества рассказал, что перестал самоудовлетворяться два с половиной года назад, и почувствовал, что его сознание прояснилось. Он почувствовал в себе суперсилу, стал более энергичным и сосредоточенным.

Мужчина также утверждает, что преодолел порнозависимость: «Теперь я могу утешиться тем, что, если я могу контролировать собственное желание мастурбировать, значит имею достаточно силы воли, чтобы победить порнонаркоманию». … Счастье и удовлетворение приходит изнутри. Пусть в вас будет пустота. Не пытайтесь заполнить ее чем-либо. Пустота внутри вас — это то, что делает вас человеком».

Порнонаркомания является предметом многочисленных дискуссий среди экспертов. Многие врачи утверждают, что порно-индуцированная эректильная дисфункция абсолютно реальна. Они объясняют это тем, что, когда вы рассматриваете порно как единственное средство, приводящее к возбуждению, вы настолько поднимаете уровень своих ожиданий, что реальный секс становится для вас отвратительным.

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