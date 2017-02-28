Популярность Дилдо-Ольги вышла за пределы Эстонии! Теперь об этой красотке знает весь мир (фото)

Популярное сообщество 9GAG опубликовало интернет-мем, сообщая в подписи к фото: у этой женщины новый фаллоимитатор настолько хорош, что пришлось его показать даже на балу у президента.
В Эстонии СМИ назвали Ольгу Темникову Дилдо-Ольгой.
Галеристка Ольга Темникова удивила всю страну на приеме по случаю Дня независимости Эстонии 24 февраля. Красотка пришла на торжественный прием президента с аксессуаром на шее, который своей формой напомнил дилдо, причем, даже самым целомудренным людям.
Популярное сообщество 9GAG опубликовало интернет-мем, сообщая в подписи к фото: у этой женщины новый фаллоимитатор настолько хорош, что пришлось его показать даже на балу у президента.
В Эстонии СМИ назвали Ольгу Темникову Дилдо-Ольгой.
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