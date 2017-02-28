Лариса Гузеева стала ведущей нового телешоу

В шоу «ТилиТелеТесто» десять пекарей-любителей соберутся на одной площадке, чтобы посоревноваться в своем мастерстве и побороться за звание лучшего из лучших. Конкурсантам предстоит пройти множество испытаний - от приготовления кулебяк и ажурных свадебных тортов до блинных баталий и пряничных поединков. Победителем станет лишь один из них.

Лариса Гузеева будет вести шоу. «Я отлично готовлю, мне по плечу блюдо любой степени сложности, - призналась Лариса Гузеева. – Я могу взять абсолютно любой рецепт и на раз по нему приготовить. Может, блюдо не будет красивым и ровным со всех сторон, но совершенно точно оно будет вкусным!»

А ее муж Игорь Бухаров – президент Федерации рестораторов и отельеров России – станет оценивать участников конкурса. Поможет ему в этом чемпион России по кондитерскому искусству Ренат Агзамов.

Важное условие шоу «ТилиТелеТесто» – отсутствие у его участников специального кулинарного или кондитерского образования. Каждая программа состоит из двух конкурсов: импровизационного и технологического. Во время импровизации участники готовят одно и то же блюдо каждый по своему рецепту. Во второй, технологической части, кулинарам придется готовить одно и то же блюдо из одинакового набора продуктов.

«Сама я к десертам совершенно равнодушна, – рассказала Лариса Гузеева, – мой потолок – это блинчики с разными начинками. Уважительно я отношусь только к эпическим формам выпечки – пирогам, расстегаям, курникам. Но по условиям шоу, на каждой программе мне придется нон-стопом пробовать сладкое и мучное – как еще оценить уровень кондитерского мастерства? Предвидя необратимые последствия для своей фигуры от всех этих дегустаций, я заранее договорилась с костюмерами программы, чтобы они на каждую новую съемку шили мне наряд на один размер больше».

«ТилиТелеТесто» – это шоу, после просмотра которого хозяйки узнают, чем лучше взбивать крем – венчиком или вилкой, что следует добавлять в тесто – сахар или сахарную пудру, как правильно замешивать блины – по часовой или против часовой стрелке, в общем, получат исчерпывающие ответы на все животрепещущие вопросы, рождающиеся на кухне.

В самом первом выпуске «ТилиТелеТесто» в студию придут 10 звездных гостей: Анна Седокова, Елена Борщева, Дмитрий Харатьян, Вадим Галыгин, Клара Новикова, Николай Валуев, Ольга Науменко, Екатерина Волкова, Владимир Винокур, Марина Яковлева.

Они попробуют помочь десяти пекарям приготовить кулинарные шедевры. Кто из звезд действительно окажется полезным на кухне, а кто будет только мешать – увидим 12 марта, в воскресенье, в 13:25 на ПБК.