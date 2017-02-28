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Каким был секс в советском кино (видеоподборка)

Limon.ee
Limon.ee
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Стереотип о том, что в советском кино не было секса, широко распространен. Тем не менее разговоры об этом практиковались в советском кинематографе еще до перестройки.

В нашем обществе сложился стереотип, что в советские доперестроечные времена секс (причем не только сам процесс, но даже и само слово) был табуирован. Причина тому — знаменитый телемост Ленинград — Бостон 1986 года и вырванная из контекста фраза «В СССР секса нет», пишет Ridus.ru.

Тогда американка задала вопрос: «У нас в телерекламе все крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама?»

Представительница общественной организации «Комитет советских женщин» Людмила Иванова ответила так: «Ну, секса у нас нет — и мы категорически против этого! У нас есть любовь». Другая советская участница добавила: «Секс у нас есть, у нас нет рекламы!»

Конечно, секс в СССР был, в том числе и в доперестроечном кино. В результате бурной дискуссии, развернувшейся на странице блогера Галины Иванкиной, сей факт был наглядно доказан.

Смотрите видео!

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