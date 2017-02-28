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Галерея: развязная поза помощницы Трампа на диване в Овальном кабинете удивила весь мир

Limon.ee
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Во время официальной встречи советник президента США взобралась на диван в Овальном кабинете с ногами, да еще не сняв туфли, чем вызвала бурю возмущений и подколов.

«Домашняя» поза советника президента США Келлиэнн Конуэй на диване в Овальном кабинете вызвала поток негодования американских граждан. Фотографии Конуэй на диване были сделаны во время встречи президента США Дональда Трампа с ректорами вузов, созданных для обучения афроамериканцев, сообщает портал Ridus.ru со ссылкой на Mashable.

Как только снимки были опубликованы, Twitter заполонили гневные и ироничные комментарии американцев. «У меня столько вопросов по поводу данной фотографии, но главный из них: почему никто не говорит Келлиэнн Конуэй, чтобы она убрала свои чертовы ноги с дивана?» — вопрошает один из пользователей.

ФОТО: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/SCANPIX

Другой назвал поведение президентского советника «альтернативным этикетом». Некоторые пользователи шутили, что Конуэй переписывается с кем-то в соцсетях, позабыв, что это не ее домашний диван.

Один из комментаторов обратил внимание на то, что в кабинете много афроамериканцев: «Это фото должно быть в энциклопедии в статье „Привилегия белого“».

ФОТО: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/SCANPIX

На втором снимке, где советница Трампа стоит на диване на коленях, пытаясь сфотографировать президента за рабочим столом, стала объектом юмористов, владеющих фотошопом. В их представлении Конуэй играет во время официальной встречи в популярную игру PokemonGo.

К слову, на втором снимке видно, что помощница американского лидера не просто залезла с ногами на светлый диван, но при этом еще и не сняла свои туфли. «Ее каблуки впиваются прямо в диван. Кто так делает?», «Она вульгарна», «И к чему это? Она могла нормально сесть на диване и получить ту же перспективу для снимка», — возмущаются пользователи.

Несколько человек вспомнили, что большой любовью к раскованным позам в Овальном кабинете славился экс-президент Штатов Барак Обама. «Кто заставило Конуэй думать, что она Обама?», — иронично добавляют они.

Вообще, американцы довольно ревностно относятся к тому, кто и что делает в рабочем кабинете президента. Недавно под огонь критиков попала дочь Дональда Трампа Иванка, сфотографировавшаяся за рабочим столом отца в Овальном кабинете. На снимке, который Иванка опубликовала в Twitter, она сидит за столом, а рядом с ней стоят отец Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Многие пользователи Сети назвали поступок Иванки отвратительным, а ее саму — невменяемой: за то, что она позволила себе сделать фото за президентским столом.

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