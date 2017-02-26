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Видео: зрители «Пусть говорят» в ужасе от того, как выглядит Марина Хлебникова

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"Куда делась Марина Хлебникова" - этой теме Андрей Малахов посвятил свое ток-шоу "Пусть говорят". Перед эфиром ведущий опубликовал видеоролик из гримерки, где исполнительница "Чашки кофею" поила его этим напитком.

В Сети подписчики Малахова стали оставлять огромное количество комментариев под этим видео, удивляясь и даже ужасаясь тому, как выглядит сейчас Марина Хлебникова, пишут Argumentiru.com.

"Что то с ней не так... пластику зря сделала вообще глаз нет", "Что делает косметология с человеком...стирает всю индивидуальность", "Не понравилась Марина, ужасно выглядит, аж обидно что так она выглядит!", "Ну, не талантище, но пела лучше нынешних трусов. Все хотят выглядеть хорошо, но не каждому везет с хирургами", - пишут подписчики Инстаграм Андрея Малахова.

Некоторые его поклонники вспомнили истории, когда встречали "пропавшую" Марину Хлебникову на редких концертах. Одни уверяют, что у певицы есть проблемы с алкоголем, другие - вспоминают историю, как ей пришлось похудеть до 44 килограммов, потому что рухнула карьера на эстраде.

Напомним, 51-летняя певица Марина Хлебникова недавно побывала на шоу "Сегодня вечером", посвященном творчеству продюсера и его группе "На-На". Марина Хлебникова вспомнила свои годы работы с Бари Алибасовым в группе "Интеграл".

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