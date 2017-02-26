Видео: зрители «Пусть говорят» в ужасе от того, как выглядит Марина Хлебникова

В Сети подписчики Малахова стали оставлять огромное количество комментариев под этим видео, удивляясь и даже ужасаясь тому, как выглядит сейчас Марина Хлебникова, пишут Argumentiru.com.

"Что то с ней не так... пластику зря сделала вообще глаз нет", "Что делает косметология с человеком...стирает всю индивидуальность", "Не понравилась Марина, ужасно выглядит, аж обидно что так она выглядит!", "Ну, не талантище, но пела лучше нынешних трусов. Все хотят выглядеть хорошо, но не каждому везет с хирургами", - пишут подписчики Инстаграм Андрея Малахова.

Некоторые его поклонники вспомнили истории, когда встречали "пропавшую" Марину Хлебникову на редких концертах. Одни уверяют, что у певицы есть проблемы с алкоголем, другие - вспоминают историю, как ей пришлось похудеть до 44 килограммов, потому что рухнула карьера на эстраде.

Напомним, 51-летняя певица Марина Хлебникова недавно побывала на шоу "Сегодня вечером", посвященном творчеству продюсера и его группе "На-На". Марина Хлебникова вспомнила свои годы работы с Бари Алибасовым в группе "Интеграл".