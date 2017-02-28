Галерея: певица Керли свела с ума Таллинн своим концертом в Butterfly lounge

За пультом трудился диджей Андрес Пуусепп, еще пел артист Лаури Пихлап.
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В праздники Таллинн гулял до упаду. 25 февраля в Butterfly lounge выступали популярные эстонские знаменитости. Керли, которой прочат победу на Eesti Laul, радовала публику своим восхитительным шоу.
За пультом трудился диджей Андрес Пуусепп, еще пел артист Лаури Пихлап.
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