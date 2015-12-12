Скорее читайте гороскоп Василисы Володиной на март 2017 года: любовь, деньги, карьера

Рекомендации Василисы Володиной на март 2017 года помогут каждому знаку найти свой путь и провести первый весенний месяц с максимальной пользой. На своем опыте зная, как совмещать успешную карьеру с жизнью любящей жены и матери, Василиса Володина щедро делится своими знаниями, читая Знаки Судьбы и направляя представителей каждого Знака Зодиака на верный путь, пишет Esotericblog.ru.

Карьера и деньги в марте 2017 года

Первый месяц весны отлично подойдет для формирования и роста новых начинаний: приложив усилия и используя полученные знания, каждый сможет подняться по карьерной лестнице и заслужить уважение окружающих.

Овнам лучше действовать в открытую, не ввязываясь в интриги и «подковерную возню». Твердо заявляя о своей позиции, вы сможете добиться большего успеха, а оставаясь в тени, рискуете попасть на крючок к более опытным манипуляторам. А вот

Тельцам лучше не показывать свои эмоции коллегам и начальству: неосторожное слово может в один миг погубить все, что вы строили годами.

Близнецам следует искать ключ к успеху в своем умении общаться и договариваться о выгодных условиях, а Ракам — искать поддержки у семьи и близких друзей, умеющих в нужный момент поддержать ваш моральный дух. Львы могут добиться желаемого, если смогут с вниманием отнестись к пожеланиям начальства, а не доказывать свою правоту «с пеной у рта».

Для Дев путем к успеху является ваше умение честно трудиться, не увязая в интригах и сплетнях: просто честно делать свою работу — тоже искусство, и вы им владеете в совершенстве. Весам следует понять, что на данный момент важнее всего, и отмести в сторону все остальное: помните, что большой путь начинается с маленького шага. Скорпионы могут получить желаемый рост, если будут полагаться исключительно на свои силы, а Стрельцы могут поймать птицу счастья в командной работе: умение объединять горящих идеей людей дорогого стоит.

Козерогам следует настороженно отнестись к предложениям о быстром и легком заработке: помните, что резкая смена деятельности зачастую несет в себе разочарование. Водолеи смогут достичь столь желанного успеха, если прибавят к отличной идее желание работать на ее развитие и не бросят работу на полпути, а Рыбам следует искать желаемое в своем умении чувствовать прибыль и развивать ее: при должном везении ваши доходы пойдут в рост уже в начале месяца.

Любовь и отношения

В отношениях с любимым человеком начало весны — время сделать шаг к переменам. Для кого-то настанет время задуматься о совместном будущем, а кому-то придется осознать, что дальше можно идти только по одиночке, но в любом случае следует помнить, что Звезды всех нас ведут верной дорогой.

Для Овнов март может стать временем кардинальных перемен: как только вы поймете, что не можете контролировать все вокруг, чудеса начнут происходить постоянно. Тельцы смогут поймать удачу в любовных делах, если научатся отделять желаемое от действительного: помните, что иллюзии не вечны, а разочарование может быть очень горьким. Близнецам, согласно гороскопу Василисы Володиной, пора расставить приоритеты и следовать принятому решению, отметая сомнения: только так вы сможете достичь желаемой определенности.

Для Раков в марте 2017 года важнейшая задача - научиться принимать свои эмоции и не скрывать их от близкого человека под маской равнодушия, а Львам в первую очередь необходимо проявлять уважение и иногда уступать своему партнеру. Девам первый месяц весны обещает стабильность в любовных вопросах: ваше состояние может измениться только при огромном желании перевернуть всю свою жизнь.

Весам следует научиться верить в себя и следовать советам любовного гороскопа: помните, что отношения должны приносить вам радость, а не разочарование. Скорпионы смогут найти свое счастье или укрепить уже имеющиеся отношения, если поймут, что разговоры со своей второй половинкой крайне важны для обретения гармонии. Стрельцам март 2017 года может принести удачу в любовных делах и неожиданные перемены: будьте готовы к ним и воспринимайте все с радостью.

Козероги в середине месяца могут разочароваться в устоявшемся порядке вещей и начать бунтовать: не следует забывать, что вы имеете право на выражение своих чувств, даже негативных. Водолеи могут заскучать и начать подумывать о привнесении в устоявшийся порядок вещей нотки веселого безумия: главное - не заиграйтесь и сумейте вовремя остановиться, иначе велик риск негативных последствий. Рыбам, согласно гороскопу на март от Василисы Володиной, счастье может улыбнуться, если вы начнете ценить и любить себя со всеми достоинствами и недостатками.