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Пять жестоких истин о любви к Раку

Limon.ee
Limon.ee
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Рак обладает чувствительностью и эмоциональностью и заслуживает доверия как на словах, так и на деле. Раки — самые милые люди, которых вам довелось встречать… и самые сумасшедшие. Вот какие они в отношениях:

1. Они слишком много анализируют

Раки анализируют каждое слово, сказанное вами, даже если это какая-то мелочь. Они могут все принять на свой счет и жутко обидеться. Поэтому будьте аккуратны в выражениях и избегайте двусмысленности, пишет Soulpost.ru.

2. Они могут быть смехотворно капризными

Когда Рак чувствует боль или расстроен, вы прочувствуете это сполна: он либо спрячется в панцирь, либо устроит разбор полетов. Но не принимайте такое поведение близко к сердцу, таким образом Раки защищают себя от боли.

3. Они упрямы как бараны

Попробуйте разозлить Рака и увидите силу духа, с которой нельзя не считаться. Кроме того, он — мастер приводить логичные доводы, поэтому всегда выигрывает в спорах. При этом не играет роли, правы вы или нет, то, как вы ведете себя по отношению к Раку, – решающий фактор того, будете ли вы спать на отдельном диване сегодня вечером.

4. Они ожесточенно защищают свою семью и близких

Для Рака семья всегда будет на первом месте. Поэтому вам лучше быть готовым полюбить всю его родню искренне и беззаветно. При этом, слово семьи и близких друзей в отношении вас также будет иметь огромное значение, поэтому будьте для них паинькой и душкой.

5. Они будут делать все, чтобы осчастливить вас

Когда Раки влюбляются, они ощущают это всем телом и душой. Они отдаются отношениям целиком и полностью, поделившись с вами всем, что имеют. Поэтому цените их и отвечайте взаимность, они того стоят.

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