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Срочно перестань делать этих десять вещей, или ты навсегда останешься бедняком!

Limon.ee
Limon.ee
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Бедность — это не финансовое состояние, а способ мышления. Люди с наибольшими кошельками в мире не спешат делиться секретами своего успеха. Однако самым любопытным все же удается их добыть.

 

Предлагаем ознакомиться с  десятью привычками, которые мешают тебе мыслить как богач. Избавься от них, и результат не заставит долго ждать.

1. Бедный всегда ищет виноватых

В финансовом состоянии бедного человека всегда виноваты его родители, супруг или супруга, государство, окружение — кто угодно, только не он сам. Он совершенно не в состоянии признать тот факт, что ответственность на этом исключительно на его плечах.

2. Жалость к себе

Бедный всегда найдет, за что себя пожалеть: родился не в той стране, живет в плохое время, недостаточно образован, неидеальное телосложение, магнитные бури — да всё что угодно! У него есть десятки доводов для этого, а капитал на жадности не заработаешь, знаешь ли.

3. Нытье и жалобы на жизнь

Порой так хочется рассказать кому-то, какой ты бедный и несчастный, и получить утешение. Человек с мышлением богача воспринимает любую неудачу как временные трудности и ни на что не жалуется. От того, что ты выговоришься, денег в кошельке не прибавится.

4. Заниматься нелюбимым делом

Чтобы дело приносило успех, оно должно быть любимым. Иначе человек может проклинать свою работу, начальство и коллег, но всё равно каждый понедельник будет нехотя волочиться в проклятый офис и проводить год за годом в ожидании пятницы.

5. Тянуть время

Оттягивать время до последнего. Девизом его жизни может быть народная мудрость «Семь раз отмерь — один отрежь», только вот до отрезания дело не всегда доходит...

6. Бесплатное обучение

Практический каждый успешный человек скажет тебе, что лучшая инвестиция — это инвестиция в себя. Бедный человек привык, что всё можно получить на халяву, даже обучение. Но для того, чтобы научиться чему-то действительно нужному и полезному в наше время, увы, всегда приходится платить.

7.  Трата денег впустую

Если у человека нет финансовой стратегии, то он будет зарабатывать деньги и тут же тратить их. И тут уже не важно, сколько он зарабатывает. Если человек не умеет грамотно обращаться со своими средствами и инвестировать их в создание капитала, то он всё равно будет бедным.

8. Трата времени впустую

Аналогично предыдущему пункту, бедный человек часто задается вопросом: «Как убить время?» И это самая большая его ошибка. Нет ничего дороже времени, и богатые точно знают это!

9. Думать, что скажут другие

Каждый успешный человек уникален. Он создает свою собственную стратегию успеха, за что его и ценят другие. Так что ты вполне можешь наплевать на все наши советы и идти по своему уникальному пути! Бедный же, наоборот, подражает другим. Он очень много времени тратит, чтобы стать похожим на преуспевающего человека и прислушивается к мнению окружающих. Но богатому всё равно, что о нём думают другие.

10. Жить чужой жизнью

Одна из самых серьезных ошибок бедняков — проекция чужой жизни на свою. Вчитываться в биографию сильных и знаменитых и делать абсолютно так же, как там написано — это то, из-за чего ты можешь обрести ощущение дискомфорта на всю оставшуюся жизнь. Стратегии успеха — это, конечно, замечательно, но делать ты должен только то, что действительно считаешь подходящим для себя.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбогатствоДеладеньгиуспех
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