Срочно! Мы уже знаем, кто представит Эстонию на «Евровидении»!

Букмекерская контора Triobet уже принимает ставки относительно победителя конкурса. Согласно данным этой конторы, самые большие шансы на победу у певицы Керли и хита «Spirit Animal», которая несколько лет выступала и гастролировала в США, но сейчас вернулась в Эстонию. Да, именно она одевалась как русская проститутка уже в 10 лет, об этом она рассказала в своем недавнем интервью порталу Elu24.

Согласно данным сайта Triobet, шансы на победу велики и у дуэта Койта Тооме и Лауры с песней «Верона». Быть может, Лауре-таки удастся побывать на «Евровидении», ведь в том году она с хитом «Supersonic» была в шаге от заветной победы в Eesti Laul.

В тройке сильнейших еще расположилась певица Ariadne с композицией «Feel Me Now».

Все хиты уже давно есть в YouTube. Если смотреть статистику просмотров видео, то по ней явную победу одержал дуэт Койта Тооме и Лауры – «Верона» - почти 300 тысяч просмотров. На втором месте по просмотрам оказалась певица Ariadne (около 180 тысяч). На третьем – Элина Борн (около 130 тысяч). Но букмекеры не видят Борн в числе фаворитов конкурса Eesti Laul.

В числе аутсайдеров – Даниэль Леви. Видео в YouTube собрало чуть более 10 тысяч просмотров, а букмекеры из Triobet пророчат ему последнее место.

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