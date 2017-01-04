Жену Караченцова назвали виновницей ДТП с участием актера

«Предварительный анализ происшествия позволяет сделать вывод о нарушении правил дорожного движения водителем Toyota. В отношении нее составлен протокол, который передан в группу административной практики», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в тот же день Поргина рассказала об инциденте. «Мы ехали по главной Пушкинской улице в кино, другая машина выезжала на главную улицу. Он нас ударил, мы перевернулись сразу, нас было четверо. Слава богу, все остались живы», — отметила жена актера. Она добавила, что Караченцова перевели из подмосковной больницы в НИИ им. Склифосовского. По словам Поргиной, после медосмотра артиста могут выписать.

В полиции заявляли, что возможным виновником аварии был водитель «Газели», который не заметил на перекрестке автомобиль Toyota Highlander, в котором находился Караченцов. За рулем была жена актера. В машине также ехали его родственница Эльза Ивлева и медсестра Наталья Сергеева.

Инцидент произошел в ночь на 28 февраля. Караченцов был госпитализирован с сотрясением мозга.

28 февраля 2005-го — ровно 12 лет назад — Караченцов также попал в ДТП. Он получил черепно-мозговую травму и почти месяц пролежал в коме. Ему до сих пор не удалось полностью восстановить речевые функции.