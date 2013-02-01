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Простые вещи, которые ты должен успеть до восьми утра

Limon.ee
Limon.ee
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Не нужно просыпаться в 4 утра, чтобы успеть сделать эти простые, но очень важные для твоего успеха и хорошего самочувствия вещи.

Каждый раз, когда говоришь себе: “я устал и у меня нету времени“, сразу же отвечай: нужно просыпаться раньше. И тогда у тебя обязательно появится это время. Тратить его по утрам рекомендуем на следующие элементарные вещи, пишет Mport.ua.

Накати водички

Твой организм без воды был долгие 8 часов (ну или сколько ты там поспал). У него же страшное обезвоживание! Срочно выпей водички — чтобы ему и тебе стало легче.

Побудь в тишине

Можешь помедитировать. Ну или хотя бы прокрутить в голове планы на день, и как все это будешь проворачивать. В рабочее время у тебя это не получится наверняка.

Зарядка

Зарядка улучшит самочувствие + учащенное дыхание снабдит мозг кислородом → будешь лучше соображать.

Долгосрочные цели

Вернемся к пункту “побудь в тишине“. Если планы на грядущий день уже готовы, а медитации твоя боевая натура не признает, тогда посвяти утро размышлениям о твоей глобальной цели: о том, чего хочешь от жизни и как этого достичь.

Холодный душ

Доказано: холодный душ улучшает память, поднимает настроение, прибавляет энергии, шикарно пробуждает. Принимай его. Но строго по утрам, ибо вечером после оного долго будешь засыпать.

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