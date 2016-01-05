Талантливая ясновидящая Илона Калдре в стихах рассказала, как избавиться от любых болезней!

«"Травки-муравки" для здоровья и долголетия. Советую», - подписала публикацию Илона Калдре.
«Мята лечит невралгию,
Свёкла же - гипертонию.
Земляника гонит соль.
А шалфей - зубную боль.
Арбуз полезен при нефрите,
А брусника - при артрите.
Чтобы было больше сил - не забудь про девясил.
Клюква вылечит цистит.
Редька - кашель и бронхит.
Головную боль - калина.
А простуду - чай с малиной.
Крапива очистит кровь.
Лечит зрение - морковь.
Сон вернут пустырник, хмель.
Силу, бодрость - мёд, женьшень.
Печень подлечи рябиной.
Сердце - мятой и калиной.
Не страдай от диабета - топинамбур ешь всё лето.
Астму вылечим иссопом.
Мочевой пузырь - укропом.
Лук к нарывам приложи.
В ванне с солью полежи.
Ты, друг мой, совет послушай
Ежедневно зелень кушай,
Зверобой не забывай,
Чай с ним чаще потребляй».