Доброе утро! Читайте гороскоп на первый день весны

Овен

Будьте осторожнее – вероятность неприятностей весьма велика. До серьезных проблем дело не дойдет, но на преодоление некоторых трудностей силы потратить придется. Сегодня вам пригодится терпения, не лишним будет и умение обдумывать свои действия, строить планы. Чем меньше вы совершите опрометчивых поступков, тем легче будет одержать верх над недоброжелателями, которые сегодня могут напомнить о себе.

Возможны конфликты в семье, споры с любимым человеком. Не проявляйте излишней настойчивости, когда будете отстаивать свою точку зрения. Важно слышать собеседника, принимать к сведению его аргументы – это поможет вам не только отношения привести в порядок, но и в себе разобраться.

Телец

Жизненный потенциал низок, существует вероятность недомоганий и перепадов настроения. Берегите себя от стрессовых ситуаций, а также общения с людьми, вызывающими острую неприязнь. Интуиция подскажет, с кем можно и нужно иметь дело. Поездки сложатся неплохо. При посещении увеселительных заведений воздержитесь от употребления спиртных напитков в компании малознакомых людей.

Нежелательно заниматься решением сложных задач и проблем. В трудной ситуации вы можете обратиться к близким за поддержкой: их помощь будет бескорыстной, а советы – хорошими. От кардинальной смены имиджа лучше воздержаться.

Близнецы

Этот день можно посвятить как делам, так и отдыху – в обоих случаях он обещает быть приятным и интересным. Вероятно получение приятных известий издалека. У многих представителей знака появится отличный повод для встречи с друзьями, организации торжественного мероприятия. Финансовое положение стабильно, можно порадовать себя приятными покупками. Удачный день для приобретения туристических путевок или вещей, которые могут пригодиться в путешествии.

Отношения с близкими будут строиться на обсуждении «деловых» вопросов: вам напомнят о данных ранее обещаниях, придется принимать активное участие в решении общих проблем. Однако все это не помешает получать удовольствие от общения с людьми, которые вам дороги, и радоваться жизни.

Рак

Избегайте суеты и спешки, постарайтесь свести нагрузки к минимуму. Этот день пройдет легко и приятно, если вы доверитесь своей интуиции и отложите дела, к которым не лежит душа. Желательно воздержаться от далеких и опасных поездок и активного участия в светской жизни, но против небольших развлекательных экскурсий и встреч со старыми друзьями звезды ровным счетом ничего не имеют.

В сфере романтических отношений очень сильно влияние позитивных тенденций, и это ощутят как влюбленные Раки, так и те, кто пока ищет свою «половинку». Не стесняйтесь своей сентиментальности, проявляйте чувства: близкие наверняка поймут вас правильно.

Лев

Будьте благоразумны и не торопите событий, даже если занимаетесь решением чрезвычайно важных проблем. Это хороший день для реализации творческих планов, воплощения в жизнь смелых идей и замыслов. Но нужно помнить о том, что достижение любой цели требует времени, и не расстраиваться из-за того, что желанная победа не может быть одержана немедленно.

День подходит для общения с членами семьи, дальними родственниками и старыми друзьями. Общество единомышленников – именно то, что вам нужно, чтобы почувствовать себя по-настоящему уверенно и спокойно. Снижение жизненного потенциала может стать причиной недомогания, но серьезные проблемы со здоровьем маловероятны.

Дева

Возможны весьма неприятные неожиданности, не исключены проблемы в отношениях с друзьями и любимым человеком. Вы болезненно воспринимаете критику в свой адрес, что не способствует взаимопониманию. Поднимет настроение общение с людьми, которые хорошо вас знают и по мере сил стараются оберегать от житейских проблем.

Стоит отказаться от развлечений, связанных с большими расходами. Выбирайте демократичные способы проведения досуга, позволить себе нечто из ряда вон выходящее вы сможете несколько позже. Полезны профилактические процедуры, дамы не пожалеют о посещении салона красоты. Можно покупать недорогие украшения и аксессуары.

Весы

День неоднозначный. Трудности не исключены, но и в приятных сюрпризах не будет недостатка. Наиболее сильно влияние позитивных тенденций в сфере семейных и романтических отношений. Привязанности крепнут, проблемы отступают, о сомнениях и тревогах можно забыть. Очень приятным будет отдых в дружеской компании, можно посещать увеселительные мероприятия.

Сложна финансовая ситуация, стоит сократить расходы, пересмотреть планы на ближайшее будущее. Возможно, придется отказаться от некоторых покупок, которые вы планировали сделать в ближайшее время. Впрочем, ваша главная задача сегодня – сохранить не деньги, а душевное равновесие.

Скорпион

День напряженный и сложный, событий будет много, а вот времени на то, чтобы как следует обдумать происходящее, может и не хватить. В этой ситуации особенно важной становится поддержка окружающих, и вы ее наверняка получите, хотя и не от тех людей, которые совсем недавно были на вашей стороне.

Старайтесь сохранять спокойствие, не торопитесь пользоваться теми возможностями, которые открываются перед вами и кажутся заманчивыми. Умение отделить и главное от второстепенного и верность собственным моральным принципам сейчас важнее, чем способность быстро реагировать на происходящее вокруг.

Стрелец

События дня будут развиваться совсем не так, как вам бы хотелось, поэтому придется спешно менять свои планы и приспосабливаться к обстоятельствам. Будьте готовы пойти на серьезные уступки, чтобы сохранить мир в отношениях с членами семьи и любимым человеком: сейчас не время проявлять непреклонность, демонстрировать окружающим свою феноменальную силу воли.

Поднимут настроения занятия спортом, активный отдых. Посещение ночных клубов и прочих увеселительных заведений, напротив, оставит не самое лучшее впечатление. Как бы вам ни хотелось поделиться своими проблемами, обсудить их с окружающими, будьте разборчивы в контактах! Ни к чему делиться с недоброжелателями важной информацией, которая может быть использована против вас.

Козерог

День будет напряженным, отношения с близкими людьми могут ухудшится по необъяснимым причинам. Не торопитесь винить себя в происходящем или принимать решения, которые в корне изменят вашу жизнь. Сейчас можно только наблюдать, не осуждая, и ждать изменения внешних обстоятельств. Момент, когда вы своими поступками сможете вернуть ситуацию в нормальное русло, наступит очень скоро.

Финансовая ситуация неблагополучна, постарайтесь не тратить слишком много денег на развлечения, необязательные покупки. Как ни печально, экономить придется даже на подарках для близких людей. Но и это – сугубо временное явление.

Водолей

Ваши запасы энергии не столь велики, как кажется, поэтому стоит поберечь силы и не вступать в неравную борьбу. Здравый смысл и умение сохранять контроль над собой пригодятся тем, кого ожидают встречи с неприятными людьми, беседы на острые темы. Непредвиденные трудности возможны в поездках, не стоит предпринимать опасные путешествия в одиночестве. Держите близких в курсе своих планов, даже если подозреваете, что вызовете неодобрение.

Романтические отношения требуют терпения. Сейчас не нужно проявлять инициативу, даже если у вас появились идеи, которые кажутся совершенно замечательными. Берегите себя от лишних нагрузок, как физических, так и психологических.

Рыбы

В этот день вы многого добьетесь, если с самого утра займете активную жизненную позицию. Не ждите у моря погоды, создавайте ее сами – сегодня вам это по силам. Возможно решение старых проблем, некоторые представители знака получат ответы на важные вопросы личного характера. Чем бы вы ни занимались – не бойтесь трудностей, все они преодолимы. Не исключены конфликты в семье; к отношениям с близкими подходите творчески, удивляйте тех, кто вам дорог.

Возможны романтические признания, приятные свидания. В любом случае вы не потеряете головы от нахлынувших чувств, и это избавит вас от многих неприятностей в будущем. Жизненный потенциал снижен, берегите себя.