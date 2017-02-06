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Вы удивитесь! Что ест королева Елизавета II каждый день

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Если вы думаете, что королевские особы ежедневно потребляют лишь самые дорогие и изысканные блюда, то это не совсем так. Шеф-повара британской Королевский семьи раскрыли меню монархов и оказалось, что Елизавета II далеко не гурман.

По информации британской газеты The Independent, Королева очень дисциплинирована. Каждый свой день она начинает с чашки чая с печеньем. Елизавета II предпочитает свежезаваренный Earl Grey без молока и сахара, который ей подают в чашечке из костяного фарфора с несколькими бисквитами на блюдечке. Только после этого монарх переходит к завтраку, который обычно включает зерновые хлопья, фрукты и тост с джемом, передают Dni.

В некоторых случаях Королеве готовят омлет с копченым лососем и трюфелем, причем повар использует исключительно коричневые яйца, которые Елизавете нравятся по вкусу больше, чем белые.

Перед обедом в качестве аперитива она выпивает немного джина или сладкого вина. Сам ланч обычно прост – это может быть рыба с овощами, или стейк со шпинатом или кабачками. Королева также неравнодушна к простой жареной курице с салатом.

Елизавета II не употребляет продукты, содержащие крахмал, поэтому в ее рационе нет блюд с картофелем и рисом. Также Королева не ест итальянскую пасту.

Безусловно, монарх следует национальным традициям, поэтому прерывает свои дела на послеполуденное чаепитие. Вместе с английским чаем ей подают легкие закуски: порезанные огурцы, копченый лосось, яйца и майонез, ветчину, а также джем-гроши – крошечные бутерброды с малиновым вареньем, размером с английский Пенни.

На ужин Королева, как правило, просит приготовить филе говядины или оленины, фазана, или лосось с ферм из королевских резиденций Сандрингэм и Балморал. Мясо в виде гэльского стейка подается с соусом из грибов, сливок и виски.

Монарший десерт состоит из клубники или сладких белых персиков из оранжереи Виндзорского замка и кусочка горького шоколада. Свой день Елизавета заканчивает бокалом шампанского.

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