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Что приготовил последний день зимы? Читайте гороскоп на 28 февраля

Limon.ee
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Сегодня будьте осторожны в поездках, не жалейте времени на то, чтобы до мелочей продумать маршрут и обсудить его с компаньонами. Семейные отношения наладятся благодаря удачному стечению обстоятельств – нужно лишь не упустить шанс найти общий язык с близкими, передает Dvorec.

Овен

Будьте терпеливы – не всегда удается сразу достичь успехов даже в самых простых делах. Не исключены трудности, в том числе и в отношениях с близкими людьми. Камнем преткновения могут стать финансовые вопросы, требующие немедленного решения. Постарайтесь реально оценить свои возможности и не брать на себя обязательств, которые не сможете выполнить.

Ваши грандиозные планы на ближайшее будущее вряд ли получат одобрение любимого человека и придется пересмотреть цели и приоритеты. Компромисс возможен, но вы не должны торопиться с принятием решений: время внесет коррективы в сложившуюся ситуацию.

Телец

Новые знакомства нежелательны. Сомнительные особы могут воспользоваться вашей доверчивостью, последствия поспешно заключенных договоренностей будут не слишком приятными. Этот день подходит для общения с близкими людьми, причем его можно посвятить как совместному отдыху, так и общим делам – результат в любом случае будет удачным. 

Романтическое свидание пойдет отлично, внеся в ваши чувства ощущение новизны. Привлекательность Тельцов растет на глазах, в знаках внимания со стороны представителей противоположного пола недостатка не будет. Постарайтесь не связывать себя обещаниями: велика вероятность появления обстоятельств, которые помешают выполнить их.

Близнецы

Удачный день, который обещает быть к тому же и очень продуктивным, если вы сможете преодолеть свою лень и с самого утра взяться за дела. Открываются новые возможности, появится шанс найти неожиданное применение талантам и способностями. Решение бытовых проблем не отнимет много времени, а творческий подход к домашним обязанностям сделает их выполнение очень увлекательным.

Занятия спортом, танцы, активный отдых на природе – это именно то, что вам нужно для поднятия жизненного тонуса. Постарайтесь провести больше времени с близкими людьми – это будет способствовать улучшению отношений, появлению общих интересов.

Рак

Жизненный потенциал высок, настроение будет хорошим. Да и дефицита событий, вселяющих оптимизм, не предвидится. Наслаждайтесь жизнью: сейчас обстоятельства складываются благоприятным для вас образом и можно многого добиться, не прилагая особых усилий. Можно заниматься решением финансовых вопросов, покупать красивые вещи для себя и близких людей – жалеть о потраченных деньгах не придется.

Приятное общение в неформальной обстановке не только подарит приятные эмоции, но и позволит получить весьма важную информацию. Самое время рассказать близким людям о том, что вас волнует: хороший совет и бескорыстная помощь не заставят себя ждать.

Лев

День будет наполнен событиями, вам придется молниеносно реагировать на изменяющиеся обстоятельства. Новые дела, интересные предложения и идеи не оставят времени на скуку и печальные размышления. В течение всего дня вам предстоит быть на людях, поэтому стоит обратить особое внимание на свой внешний вид. Общение со старыми и новыми знакомыми будет приятным, появится возможность восстановить важные для вас отношения.

Благоприятная атмосфера в семье способствует обретению душевного равновесия. Окружите близких заботой, но не будьте слишком навязчивы: право принимать самостоятельные решения есть не только у вас.

Дева

В жизни Дев могут произойти значительные перемены к лучшему, нужно лишь вовремя отказаться от сформировавшихся привычек и стереотипов. Будьте готовы быстро принимать решения, совершать поступки, которых раньше и сами от себя ждать не могли – наступил подходящий момент для того, чтобы изменить мир, просто начать нужно с себя. 

В личных отношениях воцарится гармония, если вы не будете требовать от окружающих слишком многого, да и к собственным слабостям отнесетесь снисходительно. Нарушение общепринятых правил не обязательно влечет за собой наказание, и сегодня вы можете позволить себе сойти с проторенной тропы.

Весы

Прекрасный день ждет влюбленных – отношения стремительно налаживаются, можно найти общий язык, не прилагая для этого серьезных усилий. Одиноких представителей знака могут ожидать интересные знакомства, но их обязательным условием являются своевременное проявление инициативы и активная жизненная позиция. Поддержка родственников поможет в решении важных вопросов.

Возможно получение долгожданных подарков и приятных сюрпризов. Вы можете позволить себе крупные покупки, дорогостоящие развлечения. Проявите внимание к представителям старшего поколения.

Скорпион

Прекрасный день, щедро дарящий поводы для радости и оптимизма. Можно принимать важные решения, строить планы на будущее – способность к анализу и правильной оценке ситуации вам не изменит. Активные действия позволят добиться желаемого быстро, да и друзья не заставят дважды просить о помощи. Можно воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств  для развития деловых отношений.

Активное участие в светской и общественной жизни сделает возможными новые знакомства, романтические увлечения. Влюбленные смогут наладить отношения, найти оригинальные решения существующих проблем. Не бойтесь трудностей – их преодоление может стать очень увлекательным делом.

Стрелец

Ваши возможности растут с каждым часом, не упустите благоприятный момент для того, чтобы воспользоваться ими и достичь поставленной цели. У вас непременно будет шанс затмить окружающих своими талантами и привлечь внимание особ противоположного пола. Не забывайте о разборчивости – сегодня вы сами положите начало отношениям, которые в течение долгого времени будут влиять на вашу жизнь.

Вас ждет немало увлекательных дел, но даже находясь в гуще интересных событий старайтесь не забывать об отдыхе. Возможность восстановить силы будет весьма кстати, ведь вы расходуете энергию легко и охотно, заражая своим жизнелюбием старых и новых знакомых.

Козерог

Избегайте необдуманных поступков и спонтанных покупок. Спокойствие, обдуманные шаги и взвешенные решения – это именно то, что вам нужно сегодня. Окружающие не раз будут обращаться к вам за советом и моральной поддержкой, и в этом нет ничего удивительного: вашего запаса жизненных сил и стойкости хватило бы и на несколько человек. Философски относитесь к мелким неприятностям, но цените те радости, которые подготовили для вас звезды.

Отношения с близкими стабильны, и их можно значительно улучшить, не прилагая больших усилий. Сегодня собственная интуиция будет отличным советчикам – следуйте ее подсказкам, и позитивные тенденции будут набирать силу с каждым часом.

Водолей

Будьте осторожнее в поездах – возможны недоразумения, непредвиденные задержки и значительные расходы. В остальном день очень благоприятен, появляется возможность завершить ранее начатые дела, а также расставить акценты в важных для вас личных отношениях. Серьезный подход к решению любых проблем гарантирует успех, проявления легкомыслия могут внести путаницу и несколько осложнить ситуацию. 

Очень полезны занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, командные игры. Родственники поделятся с вами приятными новостями. Напомнят о себе старые друзья, люди, по которым вы успели соскучиться.

Рыбы

Не исключены проблемы в семье, разногласия с представителями старшего поколения. Конфликты окажутся серьезными, если вы вовремя не пойдете на уступки, будете слишком требовательны. Позитивное отношение к жизни и оптимизм помогут изменить ситуацию в лучшую сторону,  расширить круг общения, получить массу удовольствия от встреч со старыми знакомыми. 

Возможно получение денег, ценных подарков, знаков внимания от тех, кто вам дорог. Поторопитесь с реализацией давних планов – наступил благоприятный момент для воплощения в жизнь самых смелых идей любого рода.

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