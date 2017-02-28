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Конфуз на «Оскаре 2017»: СМИ нашли виновника путаницы с конвертами «Лучший фильм»

Limon.ee
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Журналисты нашли человека, на церемонии "Оскар 2017" перепутавшего конверт, в котором находилось название "Лучшего фильма".

Американский таблоид TMZ нашел человека, перепутавшего конверты при объявлении картины в категории "Лучший фильм" на церемонии вручения премии  "Оскар-2017". Виновником неразберихи оказался Брайан Каллинэн (на фото): именно он должен был убрать карточку с именем Эммы Стоун, снявшейся в фильме "Ла-Ла Ленд", и передать Уоррену Битти карточку с названием картины "Лунный свет".

Журналисты сообщают, что Каллинэн, который служит в PricewaterhouseCoopers, ответственной за проведение голосования на "Оскаре", в течение всей церемонии публиковал твитты "как сумасшедший" и "публиковал фотографии, а потому, естественно, отвлёкся" и перепутал карточки.

Затем Каллинэн удалил из своего аккаунта почти все снимки с церемонии, оставив лишь фотографии Эммы Стоун после вручения ей статуэтки в номинации "Лучшая актриса".

Представители PricewaterhouseCoopers уже прокомментировали этот инцидент, отметив, что виной всему послужил человеческий фактор.

"В конце мы допустили ошибку, обусловленную человеческим фактором. Наш партнёр, стоявший с левой стороны на сцене, Брайан Каллинэн, передал не тот конверт Уоррену Битти. Как только мы поняли, что произошла ошибка, мы оповестили соответствующие лица и исправили её", — цитирует Life источник в компании.

Напомним, в конце церемонии вручения премии "Оскар-2017", в момент объявления лучшего фильма, актер Уоррен Битти по ошибке назвал "Ла-Ла Ленд", тогда как в действительности в номинации победил "Лунный свет". Позднее оказалось, что в руках Битти находился не тот конверт, онако Эмма Стоун утверждает, что её карточка находилась при ней после награждения.

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