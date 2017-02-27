Убила без ножа! Куда только смотрит стилист Эвелин Сепп? (фото)

Дело в том, что черное облегающее платье обнажило гораздо больше, чем следовало бы. Неудачно подобранное платье предательски обнажило ненужные складки на спине эстонской знаменитости.

Фото / Elu24

А ведь прежде, чем идти на такое важное мероприятие, было бы не лишним посоветоваться со своим стилистом. Уж он бы точно рассказал, под какой тип фигуры какой наряд стоит выбирать.

Фото / Elu24

Больше всего эстонские СМИ сокрушаются, что Эвелин Сепп ранее всегда выглядела безупречно на красной дорожке. По-видимому, покупку этого платья с открытой спиной Эвелин Сепп от своего стилиста все же утаила.