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Убила без ножа! Куда только смотрит стилист Эвелин Сепп? (фото)

Limon.ee
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Бывший популярный политик Эвелин Сепп на президентском приеме ошарашила своим вечерним платьем!

Дело в том, что черное облегающее платье обнажило гораздо больше, чем следовало бы. Неудачно подобранное платье предательски обнажило ненужные складки на спине эстонской знаменитости.

Фото / Elu24

А ведь прежде, чем идти на такое важное мероприятие, было бы не лишним посоветоваться со своим стилистом. Уж он бы точно рассказал, под какой тип фигуры какой наряд стоит выбирать.

Фото / Elu24

Больше всего эстонские СМИ сокрушаются, что Эвелин Сепп ранее всегда выглядела безупречно на красной дорожке. По-видимому, покупку этого платья с открытой спиной Эвелин Сепп от своего стилиста все же утаила.

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