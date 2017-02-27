Limon.ee приглашает! Разыгрываем шесть билетов на новую российскую комедию «Одноклассницы. Новый поворот»

Спустя год после свадьбы Кати обручальное кольцо спешит примерить Даша, нашедшая свою судьбу в лице банковского работника «короля кредитов» Миши. Но, как водится, гладко все не бывает. Смогут ли лучше подруги спасти свадьбу Даши?

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