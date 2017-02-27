Limon.ee приглашает! Разыгрываем шесть билетов на новую российскую комедию «Одноклассницы. Новый поворот»

Спустя год после свадьбы Кати обручальное кольцо спешит примерить Даша, нашедшая свою судьбу в лице банковского работника «короля кредитов» Миши. Но, как водится, гладко все не бывает. Смогут ли лучше подруги спасти свадьбу Даши?
Фильм в кинотеатрах Эстонии уже с 3 марта! Не пропустите!
/ Промо/ACME Film
Разыгрываем 2x2 билета (FB) и 2 билета (VK) в кино на любой сеанс по вашему выбору в Coca-Cola Plaza (Тиллннн), у нас очень простые условия конкурса:
/ Промо/ACME Film
- Становись подписчиком группы LIMON в Facebook или VK или проверь, что ты уже поставил нашему сообществу свой LIKE/НРАВИТСЯ;
- Поделись этой публикацией, чтобы и твои друзья узнали о грядущей премьере фильма;
- В комментариях к публикации напиши, с кем пойдешь в кино.
Выполни все условия. Проверь, чтобы твоя FB-лента была открыта для всех, иначе не сможешь выиграть! Жди розыгрыша. Итоги розыгрыша подведем в понедельник, 6 марта. Удачи в игре!
/ Промо/ACME Film
Для участия в VK пройдите в наше сообщество ЗДЕСЬ!