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Limon.ee приглашает! Разыгрываем шесть билетов на новую российскую комедию «Одноклассницы. Новый поворот»

Limon.ee
Limon.ee
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ДРУЗЬЯ! Разыгрываем билеты на новую российскую комедию «ОДНОКЛАССНИЦЫ-2. Новый поворот»!

Спустя год после свадьбы Кати обручальное кольцо спешит примерить Даша, нашедшая свою судьбу в лице банковского работника «короля кредитов» Миши. Но, как водится, гладко все не бывает. Смогут ли лучше подруги спасти свадьбу Даши?

Фильм в кинотеатрах Эстонии уже с 3 марта! Не пропустите!

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Разыгрываем 2x2 билета (FB) и 2 билета (VK) в кино на любой сеанс по вашему выбору в Coca-Cola Plaza (Тиллннн), у нас очень простые условия конкурса:

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